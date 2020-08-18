Kağıthane'de bir şahıs viyadükten atlayarak intihar etti Kağıthane'de bir şahıs viyadükten atlayarak intihar etti Aracını yol kenarına park edip kendini 50 metre yükseklikten aşağı attı Kağıthane'de Sadabad Viyadüğüne gelen bir şahıs aracını yol kenarına park edip yaklaşık 50 metre yükseklikten kendisini aşağıya bıraktı.

Kağıthane'de bir şahıs viyadükten atlayarak intihar etti

Aracını yol kenarına park edip kendini 50 metre yükseklikten aşağı attı

İSTANBUL - Kağıthane'de Sadabad Viyadüğüne gelen bir şahıs aracını yol kenarına park edip yaklaşık 50 metre yükseklikten kendisini aşağıya bıraktı. Vücudu parçalara ayrılan şahıs olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, saat 17: 00 sıralarında Kağıthane Sadabad Viyadüğü üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kimliği öğrenilemeyen sürücü, 34 JG 0629 plakalı hafif ticari aracı ile Sadabad Viyadüğü üzerinde seyir halindeyken aracını yol kenarına çekerek durdurdu. Daha sonra viyadüğün demir korkuluklarına çıkan şahıs kendisini 50 metre yükseklikten aşağıya bıraktı. Olayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalede şahsın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Vücudu parçalara ayrıldı

İstanbul'un en yüksek viyadüklerinden olan Sadabad Viyadüğü üzerinde yaşanan olayda, viyadüğün üzerine çıkarak kendisini aşağıya bırakıp intihar eden şahsın vücudunun parçalara ayrıldığı öğrenildi.

Polis ekipleri tarafından olay yeri güvenlik şeridi çekilerek kapatıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonrasında hayatını kaybeden şahsın cenazesi Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Kaynak: İHA