Kağıthane'de bir otopark daha yenilenerek hizmete açıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kağıthane'de bir otopark daha yenilenerek hizmete açıldı

Kağıthane'de bir otopark daha yenilenerek hizmete açıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kağıthane Belediyesi'ne bağlı Çeliktepe'de bulunan K-Park Katlı Otopark'ı yepyeni görünümüyle hizmete açıldı.

Kağıthane Belediyesi'ne bağlı Çeliktepe'de bulunan K-Park Katlı Otopark'ı yepyeni görünümüyle hizmete açıldı.

Çeliktepe Mahallesi'nde bin 400 metrekare alan üzerine kurulu, 2 katlı, 50 araç kapasiteli K-Park Otoparkı Kağıthane Belediyesi tarafından baştan sona yenilendi. Yenilenen otoparkın açılışı Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin tarafından gerçekleştirildi. Açılışta konuşan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, "Bölgenin trafik yoğunluğunu düşündüğümüzde, burası rahat ve güvenli bir trafik akışı için büyük bir ihtiyacı karşılıyor. Burada alandaki asfalt zemini komple yenileyerek epoksi kaplama ile kapladık. Otopark ve yönlendirme çizgileri çizerek parklanma ve araç trafiğinin düzenli hale getirilmesini sağladık. Otoparkımızı akıllı aydınlatmalar ve güvenlik kameralarıyla donatarak modernize ettik. Duvarlar başta olmak üzere idari birimlerde de dahil tüm mekanı komple boyadık. Uzun yıllar bölge halkına hizmet veren ve eskimeye yüz tutmuş burasını yeniden ele alarak adeta sıfır bina gibi tekrar hizmete sunuyoruz. Burası vatandaşlarımıza ilk yarım saat ücretsiz olarak hizmet verecek" dedi.

"Gültepe Mahallemizde 450 araçlık bir otopark"

Yeni projelerin de yolda olduğunu önümüzdeki ayda Hürriyet ve Gültepe mahallelerinde yeni açılışlar yapacağını duyuran Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, "Yakın bir zamanda çalışmalara başlayıp resmi olarak temel atmadığımız Gültepe mahallemizde 450 araçlık bir otoparkın ihalesini yaptık ve çalışmaya başladık. Yaklaşık yüzde 10 dan fazla kısmı tamamlandı. Oradaki Gültepe pazarı da inşallah otopark tamamlandığında oraya taşımız olacağız" dedi.

Son olarak konuşmasını bitirmeden önce pandemi döneminde vefat eden Kağıthanelileri unutmayan Başkan Öztekin, "Bu dönem içerisinde gerek mahallemizden gerekse ilçemizden rahmetli olan büyüklerimiz var onlara Allah'tan rahmet diliyorum yakınlarına tekrardan başsağlığı diliyoruz. Hasta olanlarımız var onlara da acil şifalar diliyorum. Otoparkımızın hayırlı olmasını diliyorum. Allah hayırlı mübarek etsin" ifadelerini kullanan Öztekin konuşmasının ardından kurdele kesimi ile otoparkın açılışını gerçekleştirdi. - İSTANBUL

Kağıthane'de bir otopark daha yenilenerek hizmete açıldı
Kağıthane'de bir otopark daha yenilenerek hizmete açıldı
Kağıthane'de bir otopark daha yenilenerek hizmete açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Meral Akşener Muharrem İnce Vladimir Putin Emmanuel Macron
Magazin Bergen Müge Anlı Mehmet Ali Erbil Farah Zeynep Abdullah
Spor Cristiano Gareth Bale Şenol Güneş Yiğit Şardan Merih Demiral
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kağıthane'de bir otopark daha yenilenerek hizmete açıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.06.2021 09:41:30. #1.13#

title