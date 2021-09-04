Kağıthane Belediyesinin düzenlediği Yaz Spor Okulu törenle sona erdi

- Kağıthane Belediyesinin düzenlediği Yaz Spor Okulu törenle sona erdi Tokyo 2020 Olimpiyatlarında Bronz Madalya alan Milli Sporcular Yaz Spor Okulu kapanış törenine katıldı Kağıthane Belediyesi tarafından organize edilen Yaz Spor Okulu, Tokyo 2020 olimpiyatlarında bronz madalya alan Merve...

- Kağıthane Belediyesinin düzenlediği Yaz Spor Okulu törenle sona erdi

Tokyo 2020 Olimpiyatlarında Bronz Madalya alan Milli Sporcular Yaz Spor Okulu kapanış törenine katıldı

İSTANBUL - Kağıthane Belediyesi tarafından organize edilen Yaz Spor Okulu, Tokyo 2020 olimpiyatlarında bronz madalya alan Merve Çoban, Ali Sofuoğlu ve Olimpiyat 5.'si Dilara Bozan'ın katılımıyla düzenlenen törenle sona erdi.

Kağıthane Belediyesi'nin düzenlediği Yaz Spor Okullarında okçuluktan güreşe, voleyboldan yüzmeye kadar farklı spor dallarında eğlenceli saatler geçiren çocuklar, yaz boyunca geliştirdikleri yeteneklerini kapanış töreninde sergiledi. Çocukları farklı spor dallarıyla buluşturarak keyifli zaman geçirmelerini sağlayan Kağıthane Belediyesi, Yaz Spor Okulları'nın kapanış töreninde birbirinden eğlenceli etkinliklere sahne oldu. Etkinliğe Tokyo 2020 Olimpiyatlarında Bronz Madalya alan Merve Çoban, Ali Sofuoğlu ve Olimpiyat 5.'si Dilara Bozan katıldı. Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin Sporculara çiçek takdim ederek başarılar diledi. Okçuluk, tekvando, tenis, karate, yüzme ve güreş gibi 20 spor branşıyla eğitim alan öğrencilerin sergilediği gösterilerin ardından, 6 hafta süren program 10 bin öğrencinin sertifikalarını almasıyla son buldu. Öztekin, burada yaptığı açıklamada yıl boyunca etkinliklerle beraber yaklaşık 50 binden fazla öğrencinin etkinliklerden faydalandığını söyledi.

"Yaklaşık 10 bin çocuğumuz burada 20 ayrı branşta eğitimler aldı"

Bir çok branşta öğrencilerin eğitim aldığını dile getiren Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, "6 Eylül'de okullarımız açılıyor. Çocuklarımızın Yaz Spor etkinliklerinin finalindeyiz. Yaklaşık 10 bin çocuğumuz burada 20 ayrı branşta eğitimler aldı. Futboldan basketbola birçok branşta eğitim aldılar. Bu gün de çocuklarımızın final gününde törendeyiz. Ailelerimiz heyecanlı çocuklarımız bekliyorlar. Biz de çocuklarımızı izleyeceğiz. Ben burada emeği geçen tüm hocalarımıza gerekli spor birimindeki arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Yaz Spor okuluna katılan öğrenciler arasında bulunan 10 yaşındaki İstanbul Tekvando Şampiyonu Hümeyra Küküllü, eğitim süresince kendini geliştirdiğini söyledi. Küküllü, "Çok güzel geçti eğitim. Birçok hareket öğrendim. Bu gün burada öğrendiğimiz hareketleri sergileyeceğiz. İstanbul şampiyonasında 3 maç kazandım. İlk girdiğim turnuvaydı. Bu başarıyı kendimde bekliyordum" dedi.

15 yaşındaki Yasin Malkoç ise eğitimin verimli geçtiğini söyleyerek, "Güzel geçti haftada iki gün geliyoruz. Basketbolun temelini öğreniyoruz maçlar yapıyoruz. Eskisinden daha çok geliştirdim kendimi. Bana faydası çok oldu. 1-2 aydır eğitimdeyim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Zehra Baykal