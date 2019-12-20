Kağıthane Belediyesi, vefatının 746'ncı yılında Mevlana'yı andı
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Kağıthane Belediyesi, vefatının 746'ncı yılında Mevlana'yı andı

Mevlana'nın vuslata erişini simgeleyen Şeb-i Arus etkinlikleri kapsamında Sultan Selim Kültür Merkezi'nde düzenlenen tasavvuf dinletisi ve sema gösterisine Kâğıthaneli vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

20.12.2019 15:08 | Son Güncelleme: 20.12.2019 15:08
Kağıthane Belediyesi, vefatının 746'ncı yılında Mevlana'yı andı

Tasavvuf müziğinin sevilen isimlerinden 'in sahne aldığı gecede Hz. Mevlana ve Yunus Emre gibi tasavvufun simge isimlerinin şiirlerinin bestelendiği eserler seslendirildi.

Yaklaşık bir saat süren müzik dinletisinin ardından sema gösterisi ile devam eden gecede sahne alan mevleviler unutulmaz anlar yaşattı. Gecede Hz. Mevlana'nın sözleri ve hayatından kesitler de zaman zaman seyirciyle paylaşıldı.

Programa Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin de katıldı. Başkan Öztekin, burada yaptığı konuşmada; '' Mevlana'nın 'Sevgide çekilen cefada binlerce vefâ vardır' sözünden ilham alarak bu şehire hizmet ediyoruz. Kağıthanemize, İstanbulumuza olan vefa duygumuz; bizleri daha çok çalışmaya, üretmeye ve paylaşmaya sevk ediyor. Mevlana'nın öğretileri, üzerinden yüzyıllar geçmesine rağmen hala anlamını korumakta. Yeni nesillerin de bu anlamı idrak etmelerini sağlamalı, Mevlana'yı anlatmalı, öğretilerini yaşatmalıyız. Kendisini bir kez daha rahmetle anıyorum.'' dedi.

Kaynak: Bültenler
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