Kağıthane Belediyesi SK sporcuları Türkiye'yi gururlandırdı

29.01.2020 16:38 | Son Güncelleme: 29.01.2020 16:44

Karate 1 Premier Lig'in Paris etabında milli karateciler kazandıkları dört altın, bir gümüş ve iki bronz madalya ile genel klasmanın zirvesinde yer aldı. Kazanılan 7 madalyanın 4'ü Kağıthane Belediyesi Spor Kulübü sporcularından geldi.



Şili'de kazandığı 12 madalya ile 'Olimpiyat Yılı' olan 2020'ye muhteşem bir başlangıç yapan Karate Milli Takımı, sezonun ikinci turnuvasında da aynı performansını devam ettirdi. Ay-yıldızlı ekip, 24-26 Ocak tarihlerinde Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Karate 1 Premier Lig'in bu sezon ki ilk etabını da kazandığı 7 madalya ile genel klasmanı zirvesinde noktaladı.



Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları kota müsabakaları arasında en yüksek puanı veren organizasyon olan Karate 1 Premier Lig'in Paris etabında muhteşem bir performans gösteren milli karateciler, dört altın, bir gümüş ve iki bronz madalya kazandı. Kazanılan 7 madalyanın 4'ü Kağıthane Belediyesi Spor Kulübü sporcularından geldi.



Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin'in Sporcuhane Projesi kapsamında belediye spor kulübü renklerine kattığı milli karateciler; Serap Özçelik Arapoğlu ve Merve Çoban altın, Ali Sofuoğlu ile Uğur Aktaş da bronz sevinci yaşadı.



Karate 1 Premier Lig'de üst üste üç yıldır sıkletinin en iyisi anlamına gelen 'Grand Winner' unvanını alan Kağıthane Belediyesi SK Sporcusu Serap Özçelik Arapoğlu, Dünya Şampiyonası finalinde kaybettiği rakibinden rövanşı Paris'te aldı. Kumite 50 kiloda dünya ve olimpik sıralamada ilk sırada bulunan Arapoğlu, çekişmeli geçen final maçında geçen yıl Japon Miyo Miyahara'yı 10-4 mağlup ederek Paris'te üst üste ikinci altın madalyasını kazandı.



Kadınlar kumite 61 kiloda mücadele eden Kağıthane Belediyesi SK Sporcusu Merve Çoban da olimpik sıralamada ilk sırada bulunan Çinli rakibi Yin Xiaoyan'ı bitime 35 saniye kala aldığı waza-ari ile 2-1 yenerek şampiyon oldu.



84 kiloda olimpik puanlamada ilk sırada bulunan ve 2019'u 'Grand Winner' olarak bitiren Kağıthane Belediyesi SK Sporcusu Uğur Aktaş üçüncülük maçında Karadağlı Nikola Malovic'i 2-0 mağlup ederek bronz madalya kazandı.



Erkekler ferdi kata dalında iki sporcuyu karşı karşıya getiren maçta Kağıthane Belediyesi SK Sporcusu Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş'a üstünlük sağlayarak Karate 1 Premier Lig'in Paris etabını üçüncü basamakta bitirdi.



92 ülkeden 742 sporcunun katılım gösterdiği Paris etabında Türkiye'yi 6 kadın, 10 erkek karateci temsil etti. Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Ulusal ve uluslararası arenada Kağıthane'nin adını sporla duyurmaya kararlı olduklarını belirten Başkan Öztekin, yatırımlarla sporu hobi olmaktan çıkarıp bir yaşam stili haline dönüştürmeyi hedeflediklerini söyledi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA