Kağıt toplayıcılarının fotoğrafı sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü

Nerede çekildiği bilinmeyen fotoğraf karesinde kağıt toplayıcısı çiftin birbirlerine aşk dolu bakışı sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi.

Sosyal medyada yer alan bir kare, kullanıcıları ikiye böldü. Kağıt toplayıcısı oldukları görülen bir kadın ve erkeğin çöp konteynerinin yanında birbirlerine olan aşk dolu bakışları fotoğrafta yer aldı.

KULLANICILAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Bazı kullanıcılar, "aşk her yerde aynı" derken bazıları da fotoğrafı çeşitli bahanelerle eleştirdi. Beden dilinin evrenselliği aşkı ortaya koysa da bu fotoğrafa aşkı yakıştıramayanlar da var.

Sosyal medyada yer alan yorumlardan bazıları: