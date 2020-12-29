Kağıt toplayıcılarının fotoğrafı sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kağıt toplayıcılarının fotoğrafı sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü

29.12.2020 11:05 | Son Güncelleme: 29.12.2020 11:48
Kağıt toplayıcılarının fotoğrafı sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü

Nerede çekildiği bilinmeyen fotoğraf karesinde kağıt toplayıcısı çiftin birbirlerine aşk dolu bakışı sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi.

Sosyal medyada yer alan bir kare, kullanıcıları ikiye böldü. Kağıt toplayıcısı oldukları görülen bir kadın ve erkeğin çöp konteynerinin yanında birbirlerine olan aşk dolu bakışları fotoğrafta yer aldı.

KULLANICILAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Bazı kullanıcılar, "aşk her yerde aynı" derken bazıları da fotoğrafı çeşitli bahanelerle eleştirdi. Beden dilinin evrenselliği aşkı ortaya koysa da bu fotoğrafa aşkı yakıştıramayanlar da var.

Sosyal medyada yer alan yorumlardan bazıları:

Kağıt toplayıcılarının fotoğrafı sosyal medyada paylaşım rekoru kırıyor
Kağıt toplayıcılarının fotoğrafı sosyal medyada paylaşım rekoru kırıyor
Kağıt toplayıcılarının fotoğrafı sosyal medyada paylaşım rekoru kırıyor
Kağıt toplayıcılarının fotoğrafı sosyal medyada paylaşım rekoru kırıyor
Kağıt toplayıcılarının fotoğrafı sosyal medyada paylaşım rekoru kırıyor
Kağıt toplayıcılarının fotoğrafı sosyal medyada paylaşım rekoru kırıyor
Kağıt toplayıcılarının fotoğrafı sosyal medyada paylaşım rekoru kırıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Süleyman Soylu Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Seda Sayan Coşkun Sabah Fahriye Evcen İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Arda Turan Domagoj Vida Cüneyt Çakır Fırat Aydınus
Tüm Haberler Kaza Beşiktaş Sivasspor Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kağıt toplayıcılarının fotoğrafı sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü | Haberler Yaşam
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.12.2020 11:48:52. #1.14#
title