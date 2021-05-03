Kağıt Ev yeni bölüm canlı yayın HD izle! Kağıt Ev 3. bölüm full izle! Kağıt Ev 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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KAĞIT EV SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kızlarının korkunç cinayetiyle büyük bir kabusun içine düşen Cihan ve Aylin Fırtına, evlatlarının suçunu örtbas etmeye çalışırken çok daha büyük çıkmaza düşerler. Her yalan yeni yalanları, her hata yeni hataları doğurur.

Kocasının emektar yardımcılarının kızı İnci'yle ilişkisi olduğunu düşünen Aylin ve ailesini, bu uçurumdan kurtarmaya çalışan Cihan arasında evliliklerinin en büyük gerilimi yaşanır. Onların kale gibi gördükleri yuvaları, güvensizlikle çatırdamaya başlamıştır. Cihan'ın gerçek kaçamağı Azra İnce ile ilişkisi ise ayağına dolanır ve onu iyice zor durumda bırakır.

İnci'nin annesi, kocasıyla kavga edip evi terk eder ve Fırtına ailesinin yanında yaşamaya başlar. Bu durum Aylin ve Cihan için çok daha büyük tehlike oluşturmaktadır. Hele de pervasızlığıyla sağı solu belli olmayan Cemre'nin ürkütücü tavrıyla.

Büyük bir tedirginlikle kızını korumaya çalışan Aylin'in geçmişinden gelen sırrı, cinayetin sebebi üzerine soru işaretine neden olur.

Evdeki fırtınadan habersiz, sevgilisi için endişelenen Mert ise İnci'yle sevgili olduklarını annesine söyler. Aylin'in tepkisi çok büyük olur. Yoksa Cihan, oğlunun sevgilisiyle mi aşk yaşıyordur?

KAĞIT EV CANLI İZLE (20.00)

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