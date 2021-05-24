Kağıt Ev canlı izle! Star TV Kağıt Ev 6. yeni bölüm canlı izleme linki! Kağıt Ev yeni bölümde neler olacak?

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KAĞIT EV NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kağıt Ev her hafta Pazartesi günü saat 20:00 'da Star TV'de ekranlara geliyor.

KAĞIT EV 7. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kağıt Ev 6. bölümden sonra 7. bölüm fragmanı yayınlanacaktır. Henüz yeni bölüm fragmanı çıkmadı.

KAĞIT EV SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Görgü tanığının, Azra'nın canlı yayınında Mert'i suçlaması üzerine, Mert İnci'yle sevgili olduklarını itiraf etmek zorunda kalır. Mert'in itiraflarına Gülsüm'ün tepkisi nasıl olur? Mert Emniyetteki ifadesinde Bülent'e bilgi verirken, kendisini nasıl suçlu durumuna sokar? Issız kayalıklara bırakılan İnci'nin cesedinin bulunmasından sonra Gülsüm evine döner. Gülsüm kızının ölümünden kimi suçlar? Programında Mert'in suçlanmasına neden olan Azra Cihan'a kendini affettirebilecek mi? Cihan, otuz yıllık karısının babasının bir katil olduğunu öğrenmişti. Bu şokla eve gelen Cihan, Aylin'le nasıl yüzleşecek? Cemre'yi kim neden kaçıracak ve kendini kaçıranları Cemre nasıl zor duruma düşürecek?