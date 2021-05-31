Kağıt Ev Canlı izle! ATV Kağıt Ev 7. bölüm canlı izle! 31 Mayıs Kağıt Ev full HD Canlı izle! Kağıt Ev 7. bölümde neler olacak?

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Ekranları sevilen dizisi Kağıt Ev bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Kağıt Ev dizisi izlemek isteyen izleyicilerimiz Kağıt Ev canlı izle! Kağıt Ev ATV canlı izle! Kağıt Ev son bölümde neler oldu? Kağıt Ev yeni bölümde neler olacak? araştırıyorlar. Peki, Kağıt Ev Canlı izle! ATV Kağıt Ev 7. bölüm canlı izle! 31 Mayıs Kağıt Ev full HD Canlı izle! Kağıt Ev 7. bölümde neler olacak? İşte detaylar haberimizde…

KAĞIT EV SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cemre'nin, sevgilisi İnci'yi öldürdüğünü; anne ve babasının da cinayeti örtbas ederek günlerdir kendisine yalan söylediklerini öğrenen Mert Fırtına, hayatının en zor ve en acı günlerini yaşamaktadır. Hayatta rol model aldığı babasının, çok sevdiği annesinin ve küçük kız kardeşinin onun yanı başında bir vahşete ortak olduklarını öğrenmenin hayal kırıklığı ve şokuyla ne yapacağını bilemeyen Mert'in planı ailesinden intikam almak olacaktır. Oğullarını kurtarmak için Cihan ve Aylin ise birlikte hareket ederler. Artık hayatlarında yepyeni bir dönem başlamıştır. Bu zorlu dönem Fırtına ailesi için yeni bir sınav demektir.

Fırtına ailesinde sular durulmazken, Gülsüm'lerin evinde İnci'siz bir hayat başlar. Halil ve Gülsüm'ün oğullarından istekleri, Çetin'in hiç ummadığı bir çıkmaza girmesine neden olacaktır.

İnci cinayetinin peşini bırakmayan televizyon yapımcısı Azra'nın yeni hamleleri ne olacak? Bülent cinayetle ilgili hangi ipuçlarını bulacak?

KAĞIT EV 7. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!