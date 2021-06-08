Kağıt Ev bitti mi? Kağıt Ev final mi yaptı? Kağıt Ev neden bitti?

Star TV'de seyirciyle buluşan ve oyuncu kadrosunda Bülent Gültekin, Can Nergis, Erdal Beşikçioğlu, Nihal Koldaş, Helin Kandemir, Nejat Uygur, Nur Fettahoğlu, Tuvana Türkay gibi birçok sevilen ismin yer aldığı Kağıt Ev, 7 Haziran Pazartesi ekranlara gelen bölümünün ardından en çok konuşulan ve merak edilen konular arasında yerini aldı. Peki Kağıt Ev bitti mi? Kağıt Ev final mi yaptı? Kağıt Ev neden bitti?

Varlıklı bir ailenin gerçekleşen bir cinayet sonrası söylenen yalanlar sarmalını konu alan Kağıt Ev, dün akşam yayınlanan bölümün ardından en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Birçok kişi internet üzerinden Kağıt Ev ile ilgili arama yaparken Kağıt Ev bitti mi? Kağıt Ev final mi yaptı? Kağıt Ev neden bitti?

KAĞIT EV BİTTİ Mİ?

7 Haziran Pazartesi yayınlanan Kağıt Ev, yeni bölüm ibaresi yer almasına rağmen final yaptı. Güçlü kadrosu ve sevilen karakterleriyle izleyici karşısına çıkan Kağıt Ev 19 Nisan Pazartesi izleyicisiyle buluşmuştu. 7 Haziran Pazatesi günü yayınlanan 8. bölümüyle ekranlara veda etti.

KAĞIT EV NEDEN BİTTİ?

Güçlü kadrosu ve hikayesiyle oldukça iddialı olan yapım reytinglerde bekleneni veremedi. Şenol Sönmez'in yönetmen koltuğunda oturduğu O3 Medya yapımı, yapımcılığını Saner Ayar'ın üstlendiği ve başrollerinde Erdal Beşikçioğlu, Nur Fettahoğlu, Tuvana Türkay, Can Nergis ve Nihal Koldaş'ın yer aldığı Kağıt Ev, iddiasını reytinglere yansıtamadı ve 8 Haziran Pazartesi Star TV'de yayınlanan bölümüyle ekranlara veda etti. Final bölümünde yeni bölüm ibaresinin yer alması final yazmaması dikkatlerden kaçmadı.