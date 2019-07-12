KAGİDER uluslararası düzeyde önemli bir başarıya imza attı

Ödül 27 Eylül 2019'da Ermenistan'ın başkenti Erivan'da düzenlenecek törenle teslim alınacak.

Türkiye'de kadın girişimciliğini yaygınlaştırmak, kadın istihdamını ve kadının toplumdaki konumunu güçlendirmek hedefleriyle faaliyetlerini sürdüren KAGİDER'in (Türkiye Kadın Girişimciler Derneği) çalışmaları yurtdışında da dikkat çekiyor. KAGİDER, Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği IPRA'nın düzenlediği saygın bir organizasyon olan IPRA Golden World Awards (Altın Dünya Ödülleri) yarışmasında altın ödülü kazandı. Uluslararası düzeyde tanınan iletişim profesyonellerinden ve akademisyenlerden oluşan jüri, KAGİDER'i dijital eğitim platformları 'Pusula' ve 'Düş Ortağım' portalları gerekçesiyle ödüle layık gördü. 'Pusula' ve 'Düş Ortağım' platformlarının iletişim çalışmaları ise Tribeca İletişim Danışmanlık tarafından gerçekleştirildi. KAGİDER, ödülünü 27 Eylül 2019'da Ermenistan'ın başkenti Erivan'da düzenlenecek bir törenle takdim edilecek.

KAGİDER Başkanı Emine Erdem, kazanılan ödüle ilişkin şunları söyledi:

"Sürdürülebilir kalkınma için kadınların ekonomiye aktif katılımını sağlamak gerekiyor, bunun için de kadınların eğitim olanaklarına erişimini artırmak zorundayız. Bu bakımdan, bilgiyi yaygınlaştırmak, ihtiyaç duyulan bilgiye erişimi kolaylaştırmak Türkiye'de kadın girişimciliğini ve istihdamını desteklemenin ön koşuludur. Dijital teknolojiler bize bunun için yeni ve çok geniş ufuklar açıyorlar. Bu teknolojileri en etkin şekilde kullanmak hedefiyle yola çıkarak bu iki platformu hayata geçirdik. Bugüne kadar binlerce kadın girişimci, girişimci adayı ve profesyonel yaşama başlamak isteyen genç kızlarımız Pusula ve Düş Ortağım platformlarımızdan yararlandı. Her iki portalımızın gördüğü ilgiden ve alınan sonuçlardan büyük mutluluk duyuyoruz. IPRA gibi önemli bir uluslararası kuruluşun bu çalışmalarımızı takdir ederek bizi ödüle layık görmesi bu mutluğumuzu daha da perçinledi. Çalışmalarımızı daha büyük bir şevkle sürdüreceğiz."

Kaynak: Bültenler