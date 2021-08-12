Kafkasör boğa güreşleri iki yıl aradan sonra 21-22 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek
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Kafkasör boğa güreşleri iki yıl aradan sonra 21-22 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek

Kafkasör boğa güreşleri iki yıl aradan sonra 21-22 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Artvin'in Kafkasör Yaylasında düzenlenen boğa güreşleri 21-22 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

Artvin'in Kafkasör Yaylasında düzenlenen boğa güreşleri 21-22 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

Artvin'in bin 200 rakımlı Kafkasör Yaylasında her yıl geleneksel olarak düzenlenen boğa güreşleri pandemi nedeniyle iki yıldır yapılamamıştı. Artvin Belediyesinden yapılan açıklamada, 40. Kafkasör Boğa Güreşleri Festivali'nin 21-22 Ağustos 2021 tarihleri yapılmasına karar verildiği belirtildi. - ARTVİN

Kafkasör boğa güreşleri iki yıl aradan sonra 21-22 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek
Kafkasör boğa güreşleri iki yıl aradan sonra 21-22 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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