Gaziantep'te panik! Kafesini parçalayarak kaçan aslan önüne gelene saldırdı: 3 yaralı
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Gaziantep'te panik! Kafesini parçalayarak kaçan aslan önüne gelene saldırdı: 3 yaralı

Gaziantep'te panik! Kafesini parçalayarak kaçan aslan önüne gelene saldırdı: 3 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gazinantep'teki hayvanat bahçesinde kafesini parçalayarak kaçan aslan, 3 bakıcıyı yaraladı. Yaralanan bakıcılar hastaneye kaldırılırken, kaçan aslan vurularak etkisiz hale getirildi.

Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde kafesini parçalayarak kaçan aslan, bakıcılarını yaraladı. İlk bilgilere göre, yaralanan 3 bakıcı olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Kaçan aslan nedeniyle Hayvanat Bahçesi içerisinde panik yaşanırken, kıstırılan aslanın öldürülerek etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Gaziantep'te panik! Kafesini parçalayarak kaçan aslan önüne gelene saldırdı: 3 yaralı - Haberler
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