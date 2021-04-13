Kafeler kapandı mı? Ramazan'da kafeler kapalı mı? 13 Nisan kafeler açık mı?

Ramazan ayı gelmesi ile "kafeler kapandı mı? Ramazan'da kafeler kapalı mı? 13 Nisan yani bugün kafeler açık mı?" Sorularının yanıtları merak ediliyor. Ramazan ayında kafeler ve restoranlar açık olacak mı sorusuna koronavirüs salgınında kontrollü normalleşme süreci kararlarının ardından açılan kafeler ve restoranların Ramazan ayı boyunca yeniden kapalı olacağı açıklanmıştı. Peki, kafeler kapandı mı? Ramazan'da kafeler kapalı mı? 13 Nisan kafeler açık mı?

Ramazan ayı yasakları ile ilgili açıklamaları yakından takip ediliyor. 29 Mart tarihinde yaptığı açıklamada 'Ramazan ayında hep birlikte biraz fedakarlık yapacağız.' ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ramazan boyunca ülke genelinde hafta sonları sokağa çıkma sınırlaması uygulanacağını duyurdu ve detayları açıkladı. Öte yandan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş teravih namazlarının evde kılınacağını duyurdu.

KAFELER KAPALI MI?

Yaşanan vaka artışı nedeniyle son yapılan kabine toplantısında Ramazan ayında kafelerin ve restoranların kapalı olmasına karar verildi.

KAFELER NE ZAMAN KAPANIYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan dini takvime göre Ramazan ayı 13 Nisan 2021 Salı günü itibariyle başlıyor. Bu nedenle kafe restoran ve lokantalar koronavirüs tedbirleri kapsamında 13 Nisan tarihinden itibaren kapanacak. Ramazan ayı 12 Mayıs tarihinde son bulacak ancak kafelerin tekrar ne zaman açılacağı konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı. Vaka sayılarının seyrine göre Ramazan Bayramı da Kısıtlamalı olarak geçebilir ancak sonrasında kafe restoran ve lokantaların yeniden faaliyetine başlaması bekleniyor.

RAMAZAN AYI KISITLAMALARI NELERDİR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 tedbirlerine ilişkin, 'Amacımız ülkemizi ramazan ayında genel olarak dinlendirerek bayram sonrasındaki güzel günler için hazırlamaktır.' dedi.

29 Mart tarihinde yaptığı açıklamada "Ramazan ayında hep birlikte biraz fedakarlık yapacağız." ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu mübarek ay boyunca ülke genelinde hafta sonları sokağa çıkma sınırlaması uygulayacağız. Sadece ramazan ayı boyunca Türkiye genelinde lokanta ve kafe gibi işletmeler hizmetlerini paket servisle sınırlandırılacaktır. Yine ramazan ayı boyunca ülke genelinde toplu iftar ve sahur gibi etkinlikler gerçekleştirilemeyecektir. Bu uygulamadan etkilenecek lokanta ve kafe gibi işletmecilere mevcut desteklere ilave olarak bazı katkılar sağlayacağız. Nisan ve mayıs aylarında normalleşme ve ücretsiz izin uygulaması kapsamında sigorta primi desteğinden yararlanamayan lokanta ve kafe çalışanlarımızın da prim yüklerini üstlenecek, ayrıca bunlara kişi başı 1500 lira nakdi ödeme yapacağız. Vatandaşlarımızdan bayramla birlikte her alanda özgürlüğümüzü gönlümüzce yaşayacağımız bir Türkiye fotoğrafına kavuşmak için bu süreci dikkatle ve hassasiyetle değerlendirmeye davet ediyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun."

Ramazan ayında ülke genelinde sahur ve toplu iftarlar yasak olacak. Hafta içi tüm illerde 21.00 ile 05.00 saatleri arasında sokağa çıkmak yasak olacak.

TERAVİH NAMAZI EVDE KILINACAK

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kovid-19 tedbirleri kapsamında, ramazanda teravih namazının camilerde değil evlerde kılınmasının uygun olduğuna karar verildiğini bildirdi. Erbaş açıklamasında, '"Yaptığımız çok yönlü değerlendirmeler ve başta Sağlık Bakanlığımız olmak üzere, devletimizin yetkili organlarıyla yaptığımız çok yönlü istişareler neticesinde mevcut şartlarda teravih namazlarımızı camilerde değil evlerimizde kılmanın daha uygun olduğuna karar verdik. Elbette gönlümüz istiyordu ki teravih namazlarımızı camilerimizde kılalım, çoluğumuzla çocuğumuzla o coşkuyu camilerimizde yaşayalım.

Ancak, salgın hastalık tehlikesi, teravih namazının uzun süre kapalı bir alanda kalmayı gerektirmesi, belirti göstermeyen vakaların varlığı gibi nedenlerden dolayı geçen sene olduğu gibi teravih namazlarımızı evlerimizde kılacağız. Tabii acı ve üzücü. Yani böyle bir duyuruyu yapmak benim için gerçekten çok acı ama sağlık çok önemli.' cümlelerine yer verdi.