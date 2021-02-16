Kafeler açılıyor mu? Kafeler ne zaman açılacak 2021? Restoran ve kafeler ne zaman açılacak?

Sağlık Bakanı kafeler hakkında neler dedi? Kafeler açılıyor mu? Kafeler ne zaman açılacak 2021? Restoran ve kafeler ne zaman açılacak? Kafeler açıldı mı? Kafeler ne zaman açılacak? Restoran açılıyor mu? İnternet kafeler açık mı?

Kafeler açılacak mı? Kafeler ne zaman açılacak? İnternet kafeler açık mı? Restoranlar açık mı? Restoranlar ne zaman açılacak?

KAFELER AÇILIYOR MU?

Koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçiren restoran ve kafeler uzun bir süredir yalnızca paket servis ve gel-al hizmeti verebiliyor. Sağlık Bakanlığı'nın "Yerinde Karar" uygulamasıyla yeniden açılacak olan kafe ve restoranlara kapalı alanlarda oturmak için 45 dakika süre şartı ve müşteri kapasite sınırı geliyor.

KAFELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Tedbirler kapsamında yaklaşık üç aydır kapalı olan kafe ve restoran sahipleri sık sık sektörün zor durumda olduğunu dile getiriyor. Sağlık Bakanlığı da vaka sayılarının azaldığı illerde tedbirlerin gevşetilerek kafe ve restoranların açılabileceği bir formül üzerinde çalışıyor. 1 Mart'tan itibaren bu kriterlere uyan illerde yasaklar gevşetilecek. Bu kararların alınmasında, o ildeki 100 bin nüfusa düşen vaka sayısının yanı sıra, hastane kapasitesi, yoğun bakım yatak sayısı gibi kriterlere bakılacak.