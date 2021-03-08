Kafeler açıldı mı? Mart 2021 kafe çalışma saatleri kaçla kaç arası? Kafe ve restoranlar açık mı? 1 Mart kafeler açıldı mı?

Kafeler açıldı mı? Restoranlar açık mı? Bir süredir gel-al hizmeti veren kafeler ve restoranlar için alınan karar, kabine toplantısı ardından duyuruldu. Peki, 1 Mart kafeler açıldı mı? Kafe ve restoranlar açıldı mı? Lokantalar ne zaman açılacak? Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak?

Kafeler ve restoranlar açık mı ile ilgili son dakika açıklamalar Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün yapılan Kabine Toplantısı'na illere vurgu yaptı. " Bugün itibariyle yeni kontrollü normalleşme sürecini başlatıyoruz. " diyen Cumhurbaşkanı düşük riskli mavi, orta riskli sarı renklere göre kısıtlamaların kaldırılacağını belirtti. Restoran, lokanta, kafeterya gibi yerler çok yüksek riskli iller dışında faaliyetini 07.00-19.00 arasında yüzde 50 kapasiteyle sürdürebilecek. Kovid-19 risk değerlendirme haritasına göre, İstanbul ve İzmir yüksek riskli (turuncu), Ankara orta riskli (sarı) kategoride yer aldı.

KAFELER AÇILDI MI?

Kafe, restoran, kıraathaneler çok riskli iller dışında sabah 07.00 - 19.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasite ile açılacaktır. Kamunun çalışma saatleri tüm Türkiye'de normale döndürülecektir.

Mavi listede yer alan illerde ise kafe ve restoranlar tam açılacak. Ancak tüm illerde kafe ve restoranlara yüzde 50 kapasite sınırı getirilecek. HES kodu ile giriş izni verilecek.

Kovid-19 vaka sayıları bakımından Ankara'nın yanı sıra, Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Bartın, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Sivas, Kahramanmaraş,

Adana, Gaziantep, Hatay, Malatya, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bayburt, Erzurum ve Kars da orta riskli (sarı) grupta yer aldı.

İstanbul ve İzmir'in yanı sıra, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Yalova, Çanakkale, Muğla, Antalya, Kütahya, Bilecik, Düzce, Bolu,

Zonguldak, Karaman, Mersin, Niğde, Kırıkkale, Kayseri, Kilis, Artvin ve Ardahan, Kovid-19 vakaları bakımından yüksek riskli (turuncu) iller oldu.

Kovid-19 vakalarına göre, Edirne, Balıkesir, Sakarya, Burdur, Konya, Aksaray, Sinop,

Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Osmaniye ve Adıyaman, çok yüksek riskli (kırmızı) grupta yer aldı.

Uşak, Şanlıurfa, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Bitlis, Batman, Mardin, Siirt, Şırnak,

Hakkari, Van, Ağrı ve Iğdır Kovid-19'da düşük riskli(mavi) iller oldu

Düşük ve orta riskli illerde ilaveten ortaokullar ve liseler dahil diğer kademelerde de eğitime başlanacaktır. Yüksek ve çok yüksek illerimizde ise genel uygulamanın dışında sadece liselerdeki yüz yüze sınavlar yapılacaktır.

Restoran, lokanta, kafetarya, tatlıcı pastane kıraathane gibi yerler çok yüksek riskli iller dışında Türkiye genelinde faaliyetlerini sabah 07:00 ile akşam 19.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasiteye ile sürdürebileceklerdir.

Halı saha, yüzme havuzu vb tesisler düşük ve orta riskli illerimizde sabah 9 ve akşam 19 arasında faaliyet gösterebileceklerdir.

Kamunun çalışma saatleri tüm Türkiye'de normale döndürülecek, ihtiyaç halinde valilikler farklı düzenlemeler yapabilecektir.

ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER

Covid-19 vakalarına göre, Edirne, Balıkesir, Sakarya, Burdur, Konya, Aksaray, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Osmaniye ve Adıyaman, çok yüksek riskli (kırmızı) grupta yer aldı.