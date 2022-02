ÇORLU, TEKİRDAĞ (İHA) - Kafeden 16 bin liralık hırsızlık kamerada

Kafeden matkap, telefon, tablet ve bilgisayarları çalan hırsız, çaldıkları malzemelerle yakalandı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da sabaha karşı bir kafeden yaklaşık 16 bin lira değerindeki matkap, telefon, tablet ve bilgisayarları çalan hırsız, çaldıkları malzemelerle akşam yakalandı. Hırsızlık anı ise güvenlik kameraları tarafından an be an kaydedildi.

Olay, sabaha karşı Cemaliye Mahallesi Dr. Sabri Bey Sokak üzerinde bulunan Jüpiter Kitap Kafe isimli işyerinde meydana geldi. Beton duvarları aşarak kafenin arka bahçesine atlayan K.D. isimli şahıs, tahta kapıyı kırarak içeriyi girmeyi başardı. Elektronik malzemeleri gözüne kestiren hırsız, telefon, matkap, kasadaki bozuk paralar ile 2 adet dizüstü bilgisayarı çalarak kayıplara karıştı.

İhbar üzerine harekete geçen asayiş ekipleri, bölgede yaptığı başarılı çalışma sonrası hırsızlığı gerçekleştiren K.D. isimli şahsı, çaldığı malzemelerle birlikte Kemalettin Mahallesi Kırkova mevkiinde yakaladı.

Çalınan malzemeler kafe işletme sahibi Kemal Bal'a teslim edildi. Olayla ilgili konuşan Bal, "Sabah geldiğimizde arka kapının kırık olduğunu fark ettik. Arka bahçeden giren hırsız, 2 adet tablet, 2 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet telefon, 1 adet matkap ve kasada bıraktığımız bozuk paraları çalmış. Bunların yaklaşık değeri 16 bin lira civarında oluyor. Sağ olsunlar ekipler şahsı kısa zamanda yakalamış malzemeleri teslim aldık. Asayiş büro ekiplerine teşekkür ediyoruz" dedi.