Kafe, kıraathane ve lokantalar denetlendi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kafe, kıraathane ve lokantalar denetlendi

Kafe, kıraathane ve lokantalar denetlendi Amasya'nın Merzifon ilçesinde faaliyet gösteren kafe, lokanta ve kıraathaneler, yeni tip korona virüs salgının yayılmasını engellemek amacıyla denetimden geçirildi.

23.06.2020 18:59 | Son Güncelleme: 23.06.2020 19:03

Kafe, kıraathane ve lokantalar denetlendi

AMASYA - Amasya'nın Merzifon ilçesinde faaliyet gösteren kafe, lokanta ve kıraathaneler, yeni tip korona virüs salgının yayılmasını engellemek amacıyla denetimden geçirildi.

Merzifon Kaymakamlığı tarafından İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince denetim yapılması için bir komisyon oluşturuldu. Merzifon İlçe Emniyet Müdürü Sunay Öztürk, İlçe Tarım ve Orman Müdür V. Recep Gündüz ve İlçe Sağlık Müdür V. Başhekim Uzm. Dr. Selçuk Sezikli ile beraberindekiler, Taştan Sönmez Caddesi ve Harmanlar Caddesindeki faaliyet gösteren kafe, lokanta ve kıraathaneleri denetledi.

Daire amirleri ve personeller tarafından gerçekleştirilen denetimlerde işletme sahipleri ile çalışanlara, yeni korona virüs salgınına karşı mücadele kapsamında müşterilerin sosyal mesafeyi korumaları adına oturma düzenleri, hijyen, maske ve yüz koruyucu siperlik takmaları hususunda uyarılarda bulunuldu.

Normalleşme sürecinde salgının yayılmasını önlemek, bulaş riskini azalmak ve 2. bir dalganın yaşanmaması için İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen kurallara uyulması gerektiğini ifade eden Öztürk, kurallara uyulmaması durumunda cezai işlem uygulanacağını söyledi.

İşverenlerin ve çalışanların, kuralları hassasiyetle uygulamasını gerektiğini vurgulayan Gündüz, kafe, kıraathane ve lokanta gibi işletmelerde denetimlerin hız kesmeden devam edeceğini ifade etti.

Denetimlerin sıklaşacağını belirten Sezikli ise, "İçişleri Bakanlığımız ve Sağlık Bakanlığımızca belirtilen kurallar doğrultusunda kafe, kıraathane, lokanta gibi işletmelerde denetlemeler gerçekleştirdik. Bu kurallara, kriterlere uygun İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince kaymakamlık düzeyinde bir komisyon kuruldu. Bunun akabinde kurulan komisyonca birçok yer denetlendi. Kurum amirlerince sahaya girip yerinde denetlemeye karar verdik. Bu denetimler daha da sıklaşacak. Normalleşme sürecinde denetimler vatandaşın, toplum sağlığını korumaya yönelik yapıldığı için bu tür önlemler önemli. Denetlediğimiz işyerlerine giden vatandaşların güvende olması, orada çalışan kişilerin vatandaşa yönelik almaları gereken önlemleri son derece önemli, o yüzden işletmelerin kurallara uygun olması gerekiyor" dedi.

Kafe, kıraathane ve lokantalar denetlendi

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti Haber
Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti
Yemeksepeti CEO'sunun attığı tweet, şirkete boykot olarak geri döndü Haber
Yemeksepeti CEO'sunun attığı tweet, şirkete boykot olarak geri döndü
12 bin liraya aldığı otomobili 90 bin liraya modifiye etti Haber
12 bin liraya aldığı otomobili 90 bin liraya modifiye etti
Eski paraların değeri dudak uçuklatıyor! D serili 500 TL'ler 5 bin TL'ye satılıyor Haber
Eski paraların değeri dudak uçuklatıyor! D serili 500 TL'ler 5 bin TL'ye satılıyor
Eski eşler Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı, akşam yemeğinde buluştu Haber
Eski eşler Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı, akşam yemeğinde buluştu
Belçika'da Lamborghini ticareti yapan aile, 320 bin euroluk yardım alınca hukuksal süreç başlatıldı Haber
Belçika'da Lamborghini ticareti yapan aile, 320 bin euroluk yardım alınca hukuksal süreç başlatıldı
Metin Feyzioğlu'nun Anıtkabir'den paylaştığı fotoğraf sonrası TBB'de istifa
Metin Feyzioğlu'nun Anıtkabir'den paylaştığı fotoğraf sonrası TBB'de istifa
Sosyetik kasap Nusret, sağanak yağmura aldırış etmeden denize atladı
Sosyetik kasap Nusret, sağanak yağmura aldırış etmeden denize atladı
İstanbul Beşiktaş'ta ekipler, maskesiz gezenlere 900 TL ceza yazdı
İstanbul Beşiktaş'ta ekipler, maskesiz gezenlere 900 TL ceza yazdı
10 yaşındaki oğlunun ölümüyle yıkılan Ebru Şallı, 7 kilo verdi
10 yaşındaki oğlunun ölümüyle yıkılan Ebru Şallı, 7 kilo verdi
Akşener'in 'İşsiz üniversiteli' diye kürsüye çıkardığı gencin eğlence mekanlarında çekilen fotoğrafları çıktı
Akşener'in "İşsiz üniversiteli" diye kürsüye çıkardığı gencin eğlence mekanlarında çekilen fotoğrafları çıktı
Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor
Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor
Son Dakika: İstinaf mahkemesi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verilen hapis cezalarını onadı
Son Dakika: İstinaf mahkemesi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verilen hapis cezalarını onadı
Maskesiz gençten pes dedirten çıkış: Ölen ölsün, kalan kalsın, kalan sağlar bizimdir
Maskesiz gençten pes dedirten çıkış: Ölen ölsün, kalan kalsın, kalan sağlar bizimdir
Selde kaybolan genç kızı arama çalışmaları yeniden başladı
Selde kaybolan genç kızı arama çalışmaları yeniden başladı
Uzmanlar şiddetle uyarıyor: Bilinçsizce atılan maskeler yeni bir tehdit oluşturuyor
Uzmanlar şiddetle uyarıyor: Bilinçsizce atılan maskeler yeni bir tehdit oluşturuyor
Apple, iOS 14'ü resmen tanıttı! İşte özellikler ve uyumlu iPhone modelleri
Apple, iOS 14'ü resmen tanıttı! İşte özellikler ve uyumlu iPhone modelleri
Samatya Hastanesi'nde yangın çıktı! Hastalar tahliye edildi
Samatya Hastanesi'nde yangın çıktı! Hastalar tahliye edildi
Bakan Soylu, Kılıçdaroğlu'nun 'Saygı Öztürk'ten özür dile' çağrısına yanıt verdi
Bakan Soylu, Kılıçdaroğlu'nun "Saygı Öztürk'ten özür dile" çağrısına yanıt verdi
Karabük'te son 48 saatte pozitif vakada rekor artış yaşandı
Karabük'te son 48 saatte pozitif vakada rekor artış yaşandı
Son Dakika: İstanbul'daki selde bir kişi hayatını kaybetti
Son Dakika: İstanbul'daki selde bir kişi hayatını kaybetti
Maskesiz gezen kadın, kendini uyaran polis memurunu isyan ettirdi
Maskesiz gezen kadın, kendini uyaran polis memurunu isyan ettirdi
Sütyenleriyle video çeken Aynur Aydın, eleştirilere cevap verdi: Ahlaksız ve ayıp olan bir şey yok
Sütyenleriyle video çeken Aynur Aydın, eleştirilere cevap verdi: Ahlaksız ve ayıp olan bir şey yok
Eve çağırdığı trans bireyi 22 yerinden bıçaklayıp öldüren sanık, müebbet hapis cezasına çarptırılınca baygınlık geçirdi
Eve çağırdığı trans bireyi 22 yerinden bıçaklayıp öldüren sanık, müebbet hapis cezasına çarptırılınca baygınlık...
Sevgilisiyle tatile çıkan Eda Ece, siyah bikinisiyle yakalandı
Sevgilisiyle tatile çıkan Eda Ece, siyah bikinisiyle yakalandı
Ünlü oyuncu Mert Turak, dün Birgül Kurtçu ile evlendi
Ünlü oyuncu Mert Turak, dün Birgül Kurtçu ile evlendi
Sevgilisinden ayrıldıktan sonra tatile çıkan Burcu Esmersoy, cesur pozlarıyla adından söz ettiriyor
Sevgilisinden ayrıldıktan sonra tatile çıkan Burcu Esmersoy, cesur pozlarıyla adından söz ettiriyor
Sercan'dan bomba aşk itirafı: Yaşananlar tek taraflı değildi, çantamda notlar var
Sercan'dan bomba aşk itirafı: Yaşananlar tek taraflı değildi, çantamda notlar var
Polis, her yerde 1 yaşındaki çocuğun yüzüne öksüren kadını arıyor
Polis, her yerde 1 yaşındaki çocuğun yüzüne öksüren kadını arıyor
Esenyurt'ta sel sularında mahsur kalan çocuk mahalleli tarafından kurtarıldı
Esenyurt'ta sel sularında mahsur kalan çocuk mahalleli tarafından kurtarıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Volkan Bozkır Cevdet Yılmaz Mustafa Şentop Binali Yıldırım
Magazin Sıla Hülya Avşar Acun Ilıcalı Burcu Esmersoy
Spor Ali Koç Ozan Tufan Adem Büyük Serdar Aziz Nihat Özdemir
Daha Fazla Su Sel Karar Bursa
Şu an buradasınız: Kafe, kıraathane ve lokantalar denetlendi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.6.2020 19:03:56. #1.15#
title