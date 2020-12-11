Kafasını traktörün şaftına kaptıran talihsiz kadın, feci şekilde yaşamını yitirdi
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Kafasını traktörün şaftına kaptıran talihsiz kadın, feci şekilde yaşamını yitirdi

11.12.2020 19:48 | Son Güncelleme: 11.12.2020 20:22
Kafasını traktörün şaftına kaptıran talihsiz kadın, feci şekilde yaşamını yitirdi

Kastamonu'da bir çiftlikte çoban olarak çalışan kadın, yem karma makinesini çalıştıran traktörün şaftına başını kaptırması nedeniyle hayatını kaybetti.

Kastamonu'nun Devrekani ilçesine bağlı Kasaplar köyünde bir çiftlikte çoban olarak çalışan Suriye uyruklu Fatıma Isa (32), çocukları Emine (8) ve Ive Cemal (11) ile birlikte ahırda çalıştığı esnada çalışır halde bulunan traktöre yem karma makinesini takmak isterken traktör şaftına takılarak başını kaptırdı.

GENÇ KADIN, OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Fatıma Isa, olay yerinde hayatını kaybederken, olay yerine gelen jandarma ekipleri incelemelerde bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (1)
BRAD: ALLAH RAHMET EYLESİN, ALLAH ÖLÜMÜN HAYIRLISINI BİZLERE NASİP ETSİN.
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