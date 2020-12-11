Kafasını traktörün şaftına kaptıran talihsiz kadın, feci şekilde yaşamını yitirdi

Kastamonu'da bir çiftlikte çoban olarak çalışan kadın, yem karma makinesini çalıştıran traktörün şaftına başını kaptırması nedeniyle hayatını kaybetti.

Kastamonu'nun Devrekani ilçesine bağlı Kasaplar köyünde bir çiftlikte çoban olarak çalışan Suriye uyruklu Fatıma Isa (32), çocukları Emine (8) ve Ive Cemal (11) ile birlikte ahırda çalıştığı esnada çalışır halde bulunan traktöre yem karma makinesini takmak isterken traktör şaftına takılarak başını kaptırdı.

GENÇ KADIN, OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Fatıma Isa, olay yerinde hayatını kaybederken, olay yerine gelen jandarma ekipleri incelemelerde bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı