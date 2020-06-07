Kafasına gaz beton parçası düşen motosiklet sürücüsünü, kaskı kurtardı
İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir binadan kopan gaz beton parçasının kafasına isabet ettiği motosiklet sürücüsü, taktığı kask sayesinde yara almadan kurtuldu.
07.06.2020 23:33 | Son Güncelleme: 08.06.2020 00:32
İzmir'de meydana gelen kaza, motosiklet sürücülerinin sadece seyir halindeyken değil, motosiklet dururken de kask takmasının neden önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.
GAZ BETON PARÇASI DÜŞTÜ
ÖdemişCumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde Ufuk Özdere (39), 35 YIL 49 plakalı motosikletine bindiği sırada bir binadan kopan gaz beton parçası başına düştü.
KAFASINDAKİ KASK KURTARDI
O sırada kaskı takılı olan Özdere, ağır yaralanmaktan kurtuldu. Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Özdere'yi tedbir amaçlı Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırdı.
Kaynak: AA