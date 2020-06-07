Kafasına gaz beton parçası düşen motosiklet sürücüsünü, kaskı kurtardı İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir binadan kopan gaz beton parçasının kafasına isabet ettiği motosiklet sürücüsü, taktığı kask sayesinde yara almadan kurtuldu.

İzmir'de meydana gelen kaza, motosiklet sürücülerinin sadece seyir halindeyken değil, motosiklet dururken de kask takmasının neden önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

GAZ BETON PARÇASI DÜŞTÜ

ÖdemişCumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde Ufuk Özdere (39), 35 YIL 49 plakalı motosikletine bindiği sırada bir binadan kopan gaz beton parçası başına düştü.

KAFASINDAKİ KASK KURTARDI

O sırada kaskı takılı olan Özdere, ağır yaralanmaktan kurtuldu. Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Özdere'yi tedbir amaçlı Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kaynak: AA