Kafalar Karışık" Oyuncuları Samsun'da

"Kafalar Karışık" adlı filmin başrol oyuncuları Atakan Özyurt, Bilal Hancı ve Fatih Yasin, Samsun'da sinemaseverlerle bir araya gelecek.

Vizyona girdiği günden itibaren en çok izlenenler arasında yer alan aksiyon ve komedinin buluştuğu "Kafalar Karışık" adlı filmin oyunculu özel gösterimi yarın Samsun Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezinde(AVM) yapılacak. Evlenebilmek için kız arkadaşının kayıp babasını bulmaya çalışan genç bir adam ve arkadaşlarının hikayesini konu alan filmin başrol oyuncuları Atakan Özyurt, Bilal Hancı ve Fatih Yasin, Piazza'daki Cinemaximum Salonunda yarın saat 13.30'da Samsunlu sinemaseverlerle buluşacak. Sosyal medyada 4,5 milyonun üzerinde takipçisi bulunan "Kafalar" ekibinin ünlü fenomenleri Samsunlu sevenleriyle film öncesi sohbet edecek.

Yönetmenliğini Yücel Yolcu'nun yaptığı filmde, Metin Akpınar, Perihan Savaş, Cihan Ünal, Güven Kıraç, Zuhal Yalçın, Ruhi Sarı, Erhan Yazıcıoğlu ve Selahattin Taşdöğen gibi usta isimler de rol alıyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA