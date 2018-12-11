Kafalar Karışık Filmi, Rakiplerini Gişede Hezimete Uğrattı
Sosyal medya fenomenleri Atakan Özyurt, Bilal Hancı ve Fatih Yasin'in başrollerini paylaştığı 'Kafalar Karışık' gişede büyük bir başarı yakaladı.
Kadrosunda Metin Akpınar, Perihan Savaş gibi usta oyuncuların yer aldığı film filmi 3 günde 270 bin 621 kişi tarafından izlenerek zirveye oturdu.
HAFTA SONUNUN EN ÇOK İZLENEN FİLMİ OLDU
Haftanın yeni filmlerinden Kafalar Karışık hafta sonunun en çok izlenen filmi oldu. İkinci sırada Hedefim Sensin yer alırken haftanın bir diğer yeni filmi 'Bizim İçin Şampiyon'da üçüncü sırada yer aldı.
ZİRVEYE OTURDU
Youtube'da 4 buçuk milyonun üzerinde takipçisi bulunan Kafalar ekibinin başrolünde yer aldığı 'Kafalar Karışık' filmi 3 günde 270 bin 621 kişi tarafından izlenerek hafta sonu rakamlarının zirvesine oturdu.
KADROSUNDA USTA OYUNCULAR YER ALDI
Sosyal medya fenomenleri Atakan Özyurt, Bilal Hancı ve Fatih Yasin'in başrollerini paylaştığı 'Kafalar Karışık', Metin Akpınar, Erkan Can, Cihan Ünal, Perihan Savaş ve Erhan Yazıcıoğlu'nun de yer aldığı kadroya sahip. Filmin yönetmeni Yücel Yolcu. Film, afişinde usta oyuncuların arka planda yer almasından dolayı eleştirilerin hedefi olmuştu.
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Ekin varsa gidilmez kollamaCevap Yaz Yayından Kaldır
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Kafanız karışmasın. Bi daha film yapmazsınız olur biter..Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Film çekmeyen youtuber kaldı mı :)Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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gitmeyinnnnnnnnCevap Yaz 7 Yayından Kaldır
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Milleti nasıl yolacaklarını şaşırdılar milletin parası kapış kapış.Memlekette enayi çok Allah akıl fikir versinCevap Yaz 5 Yayından Kaldır