Kafalar grubu üyesi Bilal Hancı ile Esin Çepni evlendi
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Kafalar grubu üyesi Bilal Hancı ile Esin Çepni evlendi

Kafalar grubu üyesi Bilal Hancı ile Esin Çepni evlendi
Hürriyet - Haberler | Magazin

Ünü YouTube grubu Kafalar'ın üyesi, şarkıcı Bilal Hancı ile Esin Çepni, Trabzon'da gerçekleşen düğünde evlendi.

Ünü YouTube grubu Kafalar'ın üyesi, şarkıcı Bilal Hancı ile Esin Çepni, Trabzon'da gerçekleşen düğünde evlendi.

Güzel haberi sosyal medya hesabından duyuran Bilal Hancı; "Evimizin reisi artık o" mesajını paylaştı. Esin Çepni ise, "Yüzlerimiz farklı taraflara baksa da gördüğümüz her zaman aynıydı. Bay ve bayan Hancı gururla sunar" ifadelerini kullandı.

Düğünde Karadenizli sanatçılar Ekin Uzunlar ve Volkan Arslan sahne aldı.

Törene Kafalar grubunun diğer üyeleri Fatih Yasin ve Atakan O¨zyurt'un yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Kaynak: Hürriyet

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