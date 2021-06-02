Kafalar Esports Game Satış ile anlaştı!

Organizasyon, Game Satış iş birliğini duyurdu.

Espor ekosistemine hızlı giriş yapan organizasyonlardan biri olan Kafalar Esports Game Satış ile anlaştığını açıkladı. Organizasyon, iş birliği duyurusunu sosyal medya hesapları üzerinden taraftarlarına ve takipçilerine duyurdu.

Organizasyonun yaptığı bu anlaşmaya ait detaylar net olarak bilinmiyor. Ancak bu tür anlaşmalarda belirtilen genel içeriğe baktığımızda epin ve oyun yönünden destek sağlayabileceği açıkça görülüyor. Organizasyonun profil ve kapak fotoğraflarındaki değişiklik de göze çarpan unsurlar arasında. 06.06.21 tarihini sosyal medya hesaplarından duyurusunu yapan organizasyon bu pazar büyük bir açıklama yapacak gibi görünüyor.

Playerbros olarak her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyoruz!

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Kaynak: Playerbros