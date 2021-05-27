Kafalar Esports Dati ile anlaştı!

Kafalar Esports'dan yeni bir transfer.

Ülkemizin başarılı espor organizasyonlarından biri olan Kafalar Esports Dati ile anlaştı. Organizasyon anlaşma duyurusunu sosyal medya hesapları üzerinden taraftarlarına duyurdu.

Organizasyon duyuru paylaşımını bir video ile yaptı ve açıklamada şunlara yer verdi:

Kafalar Blue için taze kan! Yeni transferimiz Damla "Dati" Atila, aramıza hoş geldin!

Damla Atilla, "Kafalar Blue" olarak adlandırılan VALORANT Kadın takımının aktif oyuncusu olarak yer alacak. Anlaşma duyurusuna gelen yorumlara göz attığımızda ise taraftarların transferden oldukça memnun olduğunu görüyoruz.

Playerbros ekibi olarak her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyor, Damla Atilla'ya gelecek kariyerinde başarılar diliyoruz.

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Kaynak: Playerbros