Kafalar Esports Blue Valorant EU Open 3 turnuvasında yanıyor!
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Kafalar Esports Blue Valorant EU Open 3 turnuvasında yanıyor!

Kafalar Esports Blue Valorant EU Open 3 turnuvasında yanıyor!
Playerbros - Haberler | Gamegar

As bayrakları as!

Espor ekosistemine hızlı bir giriş yapan espor organizasyonu Kafalar Esports Blue Valorant EU Open 3 turnuvasında resmen yanıyor.

Organizasyonun geçtiğimiz günlerde duyurduğu "Kadın Valorant Kadrosu" katıldığı ilk turnuvada rüzgar gibi esiyor. Kafalar Esports, Valorant EU Open 3 turnuvası H grubu 1. gününde 2 maça çıktı. Çıktığı 2 maçı da kazanan organizasyon günü birincilikle tamamladı. Bu maçın hemen ardından ise organizasyon çeyrek finalde HerraCon ile eşleşti. Çeyrek final maçı BO3 üzerinden oynandı ve kazanan taraf Kafalar Esports oldu. Maçları sırasıyla Bind 15-13 ve Ascent 14-12 kazanarak yarı finale adını yazdırmayı başardı.

Organizasyonun geçtiğimiz günlerde anlaştığı kadro şu şekildeydi:

MinemosynE

W4thena

Julis

Sephia

Lateu

Kafalar Esports'a yarı final turunda başarılar diliyoruz, şans sizinle olsun!

Kaynak: Playerbros

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