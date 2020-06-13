KAEÜ Rektörü Karakaya, pilot proje çalışmalarını anlattı Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, pilot projelerin bölgeye katma değer sağladığını, istihdama ve üretime yönelik çalışmalar yürütüldüğünü bildirdi.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, pilot projelerin bölgeye katma değer sağladığını, istihdama ve üretime yönelik çalışmalar yürütüldüğünü bildirdi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç başkanlığında video konferans yönetimiyle yapılan toplantıda, Rektör Karakaya, pilot üniversite çalışmalarını anlattı.

2016 yılında "Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması" projesi kapsamında tarım ve jeotermal alanında pilot üniversite seçilen KAEÜ'nün projelerini başarıyla sürdürdüğünü aktaran Karakaya, yaptıkları araştırma ve çalışmaların gelecek projeksiyonlarına katkı sağladığını anımsattı.

Pilot üniversite seçilen ilk beş üniversite arasında yer almaları nedeniyle projeleri titizlikle uyguladıklarını ve ilerleyen dönemlerde diğer üniversitelere örnek olduklarını vurgulayan Karakaya, projelerin akademik anlamda hem de ekonomik açıdan fayda sunduğunu aktardı.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi pilot projelerinin bölgeye katma değer sağladığını, istihdama ve üretime yönelik çalışmalar yürütüldüğünü vurgulayan Karakaya, Kırşehir'in ve üniversitenin değerlerini markalaştırmak, bölgeyi tarım ve jeotermal alanında cazibe merkezi haline getirmek istediklerini ifade etti.

Kaynak: AA