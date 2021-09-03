KAEÜ, gıda güvenliği için çalışma başlattı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

KAEÜ, gıda güvenliği için çalışma başlattı

KAEÜ, gıda güvenliği için çalışma başlattı
Anadolu Ajansı / Serkan Güner - Haberler | Güncel

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, ISO 22001: 2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemlerini almak için eğitim çalışmasına başladıklarını bildirdi.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, ISO 22001: 2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemlerini almak için eğitim çalışmasına başladıklarını bildirdi.

Karakaya, yaptığı yazılı açıklamada, KAEÜ'nün kalite güvence sistemlerindeki çalışmalarını devam ettirerek, ISO 22001: 2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemlerini de başarıyla uygulayacağını belirtti.

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) uzmanlarından gıda güvenliği konusunda eğitim alınma sürecinin başlatıldığını aktaran Karakaya, ISO 22000'in tüketicinin gıda kaynaklı hastalıklara maruz kalmaması için geliştirilmiş, gıda zinciri içerisindeki tüm etmenlerle birlikte kontrol altında tutmayı hedefleyen önleyici bir sistem olduğunu ifade etti.

Gıda zincirinde hammadde temininden başlayarak, gıda hazırlama, işleme, üretim, ambalajlama, depolama ve nakliye gibi her aşamada analiz yapmayı hedeflediklerini vurgulayan Karakaya, şunları kaydetti:

"Üniversitemiz ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardı ve ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) belgelerini alarak model olmuştu. Şimdi ise ISO 22000: 2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikasına talip olduk. Uyguladığımız kalite anlayışı ile her alanda kaliteyi amaçlıyoruz. ISO 22000'le birlikte TSE'nin eğitim süreci sonrasında gıda standartlarını kendi bünyemizde uygulayacağız. Daha sonra dış denetim sürecinden geçerek ve ISO 22001: 2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri Kalite Belgesini almaya hak kazanacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Güner

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Hamid Karzai Mansur Yavaş Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Münir Özkul Metin Çekmez Mahsun Kırmızıgül
Spor Muslera Mesut Özil Umut Meraş Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
KAEÜ, gıda güvenliği için çalışma başlattı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.9.2021 11:48:46. #1.14#

title