Kadro derecesi nedir? Kadro derecesi neye yarar?

KPSS 2014/1 merkezi yerleştirmeleri devam ediyor. Kılavuzda yer alan bazı sütunlarda yer alan Kadro derecesi nedir? Hizmet sütunu nedir? Kılavuzda farklı derece rakamları var? gibi sorular araştırılmaya başlandı. İşte Kadro derecesi ile ilgili tüm detaylar...

KPSS-2020/1 tercih kılavuzu yayımlandı. Adaylar tercihlerini 23 Temmuz-4 Ağustos 2020 tarihleri arasında alınacak. KPSS tercihlerinin başlamasıyla birlikte Kadro derecesi nedir? Kadro derecesi neye yarar? Kılavuzda farklı derece rakamları var? Derece farklı olunca maaş da farklı olur mu? Hizmet sütunu nedir? gibi sorular merak edilmeye başlandı. İşte detaylar...

KADRO DERECESİ NEDİR?

Kadro derecesi, 657 sayılı DMK'ye tabi kadrolu memurların hepsi bir derece içinde çalışırlar. Memuriyette 1-15 arası dereceler bulunmaktadır. En düşük kadro derecesi 15 ve en yüksek derece 1'dir. Her üç yılda bir derece verilerek derece yükselmesi yapılır. Derece yükseldikçe maaş ve diğer özlük hakları da değişir. (ancak bu görev esnasında yükselme için geçerlidir.)

Kılavuzda farklı derece rakamları var?

Tercih kılavuzunda farklı derece rakamları bulunmaktadır. Çünkü her aday öğrenim durumuna göre en fazla 3 derece yukarısından olabilecek şekilde memuriyete girebilir. Bu derece farklılıkları kurumun elindeki farklı derecelerdeki kadrolara personel almak istemesinden kaynaklanmaktadır.

Derece farklı olunca maaş da farklı olur mu?

Hayır. Bu bilgi yanlıştır. Örneğin, adaylar 5 dereceli mühendisin 9 dereceli mühendisten daha çok ücret ile göreve başlayacağını düşünmektedir ve bu bilgi tamamen yanlıştır. Bunun hukuki ve teknik sebeplerini açıklamak gereksiz yere kafa karıştıracağı için bunun detayına girmeye lüzum görmüyoruz.

Esas belirtmek istediğimiz şey, ilk defa memuriyete girerken derecenin bir önemi olmadığıdır ve ilgili unvan için kaçıncı dereceden başlarsanız başlayın aynı ücreti alacağınızdır.

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Bazı kontenjanlarda derece boş bırakılmış

Kılavuzda KİT statüsündeki kurumların derece ve hatta hizmet sütunu boş bırakılmıştır. Çünkü bu kurumlara kadrolu memur değil, KİT sözleşmeli personel alınmaktadır. Ve bunlarda da derece ve hizmet sınıfı ayrımı bulunmamaktadır.

Bu yüzden tercih edeceğiniz kontenjanın kadrolu memurluk mu yoksa KİT sözleşmeli mi olduğunu anlamanın en kolay yolu derece ve hizmet sütunlarına bakmaktadır. Boş ise bunlar KİT sözleşmeli personeldir.

Hizmet sütunu nedir?

Kadrolu memurlukta 10 farklı hizmet sınıfı vardır. bu sınıfların tercih kılavuzunda konulması çok da işe yaradığı söylenemez. Ama ÖSYM ve DPB adayların her seferinde kafası karıştırdığı halde bu uygulamayı sürdürmeye devam ediyor.

Hizmet sınıfına göre maaş farklı olur mu?

Evet. Genel olarak tercihlerde yer alan avukatlık hizmetleri (AH), teknik hizmetler (TH) ve sağlık hizmetleri (SH) sınıflarının maaşları diğerlerine göre yüksektir. Ama tabi bu hizmet sınıflarını tercih edebilenler yine bunlara ilişkin bölümlerden mezun olan adaylardır.