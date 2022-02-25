Kadirov, Ukrayna'ya gidecek askerlerin önünde slogan attı: Zelenski, Putin'i arayıp özür dilesin

Dün sabah saatlerinde Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla Rus ordusu, Ukrayna'ya girmeye başladı. Rus ordusu, resmi olarak tanıdığı ayrılıkçı gruplar ile Ukrayna ordusuna ait kritik bölgeleri alırken, Rusya'dan Ukrayna'ya askeri sevkiyatlar devam ediyor.

KADİROV SLOGAN ATTI

Çeçenistan'ın Rusya'ya sadakati ile bilinen lideri Muhammed Kadirov da Rus ordusunun yaptığı askeri harekatı desteklemek için Çeçenistan ordusunu Ukrayna sınırına göndermeye başladı. Meydanda toplanan askerlerin önünde bir konuşma yapan Kadirov, "Zelenski, Putin'i arayıp özür dilesin" şeklinde slogan attı.