Kadirov, Ukrayna'ya gidecek askerlerin önünde slogan attı: Zelenski, Putin'i arayıp özür dilesin - Haberler
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Kadirov, Ukrayna'ya gidecek askerlerin önünde slogan attı: Zelenski, Putin'i arayıp özür dilesin

Haberler.com, Olgun Kızıltepe - Dünya
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Çeçenistan Cumhuriyeti lideri Muhammed Kadirov, Rus ordusunun yaptığı askeri harekatı desteklemek için Çeçenistan ordusunu Ukrayna sınırına gönderiyor. Ukrayna'ya gidecek askerlerin önünde slogan atan Kadirov, "Zelenski, Putin'i arayıp özür dilesin" çağrısında bulundu.

Dün sabah saatlerinde Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla Rus ordusu, Ukrayna'ya girmeye başladı. Rus ordusu, resmi olarak tanıdığı ayrılıkçı gruplar ile Ukrayna ordusuna ait kritik bölgeleri alırken, Rusya'dan Ukrayna'ya askeri sevkiyatlar devam ediyor.

KADİROV SLOGAN ATTI

Çeçenistan'ın Rusya'ya sadakati ile bilinen lideri Muhammed Kadirov da Rus ordusunun yaptığı askeri harekatı desteklemek için Çeçenistan ordusunu Ukrayna sınırına göndermeye başladı. Meydanda toplanan askerlerin önünde bir konuşma yapan Kadirov, "Zelenski, Putin'i arayıp özür dilesin" şeklinde slogan attı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Dünya

Ukrayna, Rusya, Dünya, Güncel, Haberler

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