Kadiroğlu, Bilecik Ahilik Haftası Kutlama Komitesini kabul etti - Haberler
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Kadiroğlu, Bilecik Ahilik Haftası Kutlama Komitesini kabul etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Kadiroğlu, Bilecik Ahilik Haftası Kutlama Komitesini kabul etti

Bilecik Ahilik Haftası Kutlama Komitesi, Bilecik Vali Vekili Yunus Fatih Kadiroğlu'nu ziyaret etti.

Bilecik Ahilik Haftası Kutlama Komitesi, Bilecik Vali Vekili Yunus Fatih Kadiroğlu'nu ziyaret etti. Vali Vekili Kadiroğlu, "Ecdadımızdan aldığımız bu kutsal emaneti daha da zenginleştirerek, sonraki nesillere aktarmak için çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

34. Ahilik Haftası Kutlamaları kapsamında Bilecik Kutlama Komitesi Bilecik Vali Vekili Yunus Fatih Kadiroğlu'nu ziyaret etti. Bilecik Vali Vekili Kadiroğlu, Ticaret İl Müdürü Şinasi Balta, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Halit Gölcan, esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşlarının temsilcilerinden oluşan komiteyi kabul etti.

"Sonraki nesillere aktarmak için çalışıyoruz"

Komite üyeleriyle sohbet eden Vali Vekili Kadiroğlu, ahiliğin önemine dikkat çekerek, "Sıkıntıları aşmamızda, köklü dayanışma geleneğini yaşatan esnaf ve sanatkarlarımızın büyük katkıları var. Bu tür yapıları ne kadar güçlü tutarsak ve bu anlayışı yeni nesillere ne kadar güçlü aktarabilirsek geleceğimize de o derece güvenle bakarız. Ecdadımızdan aldığımız bu kutsal emaneti daha da zenginleştirerek, sonraki nesillere aktarmak için çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Öte yandan ahilik geleneğini yaşatan esnaf ve sanatkarların Ahilik Haftasını kutlayan Vali Vekili Kadiroğlu, Gölpazarı ilçesinde, tarım ve ormancılık makinelerinin bakım ve onarımı mesleğini yapan "Yılın Ahisi" seçilen Adem Çelik'e, lokantacılık mesleğini yapan ve "Yılın Kalfası" seçilen Burçak Özdemir ile oto-motor tamirciliği mesleğini yapan ve "Yılın Çırağı" seçilen Ali Ay'a plaketlerini verdi. - BİLECİK

Kadiroğlu, Bilecik Ahilik Haftası Kutlama Komitesini kabul etti

Kadiroğlu, Bilecik Ahilik Haftası Kutlama Komitesini kabul etti

Kadiroğlu, Bilecik Ahilik Haftası Kutlama Komitesini kabul etti

Kadiroğlu, Bilecik Ahilik Haftası Kutlama Komitesini kabul etti

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Haber: Kadiroğlu, Bilecik Ahilik Haftası Kutlama Komitesini kabul etti - Haberler
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