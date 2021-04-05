Kadirli'de zenginleştirilmiş kütüphane ve yazılım tasarım atölyesi açıldı
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Kadirli'de zenginleştirilmiş kütüphane ve yazılım tasarım atölyesi açıldı

Anadolu Ajansı / Menderes Özat - Haberler | Güncel
Kadirli'de zenginleştirilmiş kütüphane ve yazılım tasarım atölyesi açıldı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan zenginleştirilmiş kütüphane (Z-Kütüphane) ve yazılım tasarım atölyesi açıldı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan zenginleştirilmiş kütüphane (Z-Kütüphane) ve yazılım tasarım atölyesi açıldı.

Kadirli Kaymakamı Ahmet Arık, açılışta yaptığı konuşmada, meslek liselerinin eğitim öğretim kısmındaki eksiklerinin açılan kütüphanelerle giderileceğini söyledi.

İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak da Milli Eğitim Bakanlığınca "Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi" kapsamında, 81 ilde mesleki ve teknik Anadolu lisesine zenginleştirilmiş kütüphane (Z-Kütüphane) kurulduğunu belirtti.

Osmaniye genelinde kurulan Z-kütüphanelerin ikincisini Kadirli'de açtıklarını kaydeden Albak, kütüphanenin hayırlı olmasını diledi.

Kütüphanenin gezilmesinin ardından okulda yazılım tasarım atölyesinin de açılışı gerçekleştirildi.

Açılışa Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Erbay Tan, Kadirli İlçe Milli Eğitim Müdürü İlyas Tapsız da katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Menderes Özat

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