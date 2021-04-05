Kadirli'de zenginleştirilmiş kütüphane ve yazılım tasarım atölyesi açıldı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan zenginleştirilmiş kütüphane (Z-Kütüphane) ve yazılım tasarım atölyesi açıldı.