KADİRLİ BELEDİYE BAŞKANI TARHAN, EVLENEN GENÇ ÇİFTE MAKAM ARACINI TAHSİS ETTİ
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KADİRLİ BELEDİYE BAŞKANI TARHAN, EVLENEN GENÇ ÇİFTE MAKAM ARACINI TAHSİS ETTİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

OSMANİYE'nin Kadirli İlçe Belediye Başkanı Ömer Tarhan makam aracını, Türkan ve Mustafa Çalar çiftinin düğününde gelin arabası olarak tahsis etti.

OSMANİYE'nin Kadirli İlçe Belediye Başkanı Ömer Tarhan makam aracını, Türkan ve Mustafa Çalar çiftinin düğününde gelin arabası olarak tahsis etti.

Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan, pandemi nedeniyle düğünlerini erteleyen ve normalleşme ile yaşanan düğün yoğunluğu dolayısıyla yaşadıkları sıkıntıları anlatan Türkan ve Mustafa Çalar çiftinin isteğini geri çevirmedi. Düğünün yapılması için gerekli kolaylıkları sağlayan Başkan Tarhan, Çalar çiftine bir de sürpriz yaparak 12 yıldır sık kullanmadığı makam aracını gelin arabası olarak çifte tahsis etti. Başkan Tarhan'ın 80 AZ 414 plakalı makam aracı ile çift evinden alınarak kuaföre götürüldü.

Hazırlıkların ardından gelin arabası olarak süslenen resmi plakalı makam aracıyla genç çift, Kadirli Belediyesi'ne geldi. Kadirli Kaymakamı Ahmet Arık ve Belediye Başkanı Ömer Tarhan, belediye önünde karşıladığı çiftin konvoyuna eşlik ederek düğün alanına gitti. Kaymakam Arık ve Başkan Tarhan, düğün evinde gelinle damada altın taktı, karşılıklı oynadı. Belediye Başkanı Tarhan'a teşekkür eden Mustafa Çalar, "Başkanımızdan yardım istedik, sağ olsun o da bizi kırmadı. Yardım elini uzattı ve makam aracını gelin arabası olarak tahsis etti. Düğün masraflarımıza ortak oldu" ifadelerini kullandı.

GELİN ARABASI OLARAK KULLANILACAK

Belediye Başkanı Ömer Tarhan ise kullanmadığı makam aracı ile gençlerin hayallerini gerçekleştirerek, onlara destek olduklarını kaydederken, 'Kadirli Belediyesi olarak evlenen çiftlere her zaman destek oluyoruz. Talep olması halinde kullanmadığım makam aracını yeni evlenen çiftlere tahsis edeceğiz. Gelin arabası olacak. Düğün yapacak olan ve yoğunluktan dolayı salonlarda yer bulamayan vatandaşlarımız için Gençlik ve Kültür Evi'mizi de ücretsiz kullanmalarını sağlıyoruz. Çiftimize bir ömür boyu mutluluklar diliyorum" diye konuştu.

KADİRLİ BELEDİYE BAŞKANI TARHAN, EVLENEN GENÇ ÇİFTE MAKAM ARACINI TAHSİS ETTİ
KADİRLİ BELEDİYE BAŞKANI TARHAN, EVLENEN GENÇ ÇİFTE MAKAM ARACINI TAHSİS ETTİ
KADİRLİ BELEDİYE BAŞKANI TARHAN, EVLENEN GENÇ ÇİFTE MAKAM ARACINI TAHSİS ETTİ
KADİRLİ BELEDİYE BAŞKANI TARHAN, EVLENEN GENÇ ÇİFTE MAKAM ARACINI TAHSİS ETTİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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