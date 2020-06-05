Kadırga Yaylası'ndaki üstü açık camide sosyal mesafeli cuma namazı böyle kılındı
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Kadırga Yaylası'ndaki üstü açık camide sosyal mesafeli cuma namazı böyle kılındı

Kadırga Yaylası'ndaki üstü açık camide sosyal mesafeli cuma namazı böyle kılındı Yöre halkı, yaylada tabanı doğal çimden oluşan etrafında sadece duvar olan ve 2 minaresi bulunan üzeri açık camiye girerek seccadelerini 1,5 metre aralıklı çime sererek bu yılın 2.

05.06.2020 14:19 | Son Güncelleme: 05.06.2020 14:23

Kadırga Yaylası'ndaki üstü açık camide sosyal mesafeli cuma namazı böyle kılındı

Yöre halkı, yaylada tabanı doğal çimden oluşan etrafında sadece duvar olan ve 2 minaresi bulunan üzeri açık camiye girerek seccadelerini 1,5 metre aralıklı çime sererek bu yılın 2. Cuma namazını kılma fırsatını yakaladı

GÜMÜŞHANE - Dünyada sadece birkaç örneği bulunan ve bir tanesi de Gümüşhane'nin Kadırga Yaylası'nda yer alan üzeri açık camide sosyal mesafeli cuma namazı kılındı.

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesine bağlı Özkürtün beldesi sınırları içerisinde yer alan ve 559 yıl önce Trabzon'u fethe giderken arkadaşı Kadir Ağa'yı ziyaret etmek için buraya uğrayan ve bu caminin yapılmasını emrederek ordusuyla birlikte namaz kılan Fatih Sultan Mehmet Han tarafından yaptırılan üzeri açık camide her yıl yaz aylarında cuma namazı kılınıyor.

Gümüşhane sınırında olmasına rağmen Trabzon ve Giresun illeri ile birçok ilçe ve beldenin ortak buluşma noktası olan ve denizden 2 bin 200 metre yükseklikte günümüzde yaylacılık kültürünün yaşatıldığı ender bölgelerden Kadırga Yaylasında bulunan kubbesi ve çatısı olmayan camiyi görmeye ve Cuma namazı kılmaya her yıl binlerce vatandaş geliyor.

Ancak Korona virüs salgını nedeniyle bu yıl Cuma namazları geçtiğimiz yılların aksine daha az sayıda katılımla ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak kılınırken, sayıları 100'ü geçen yöre halkı, yaylada tabanı doğal çimden oluşan etrafında sadece duvar olan ve 2 minaresi bulunan üzeri açık camiye girerek seccadelerini 1,5 metre aralıklı çime sererek bu yılın 2. Cuma namazını kılma fırsatını yakaladı.

Öte yandan yaylaya adını veren Kadir Ağa'nın mezarının da bulunduğu Kadirkaya'nın yamacında kurulu ve etrafında onlarca obanın yer aldığı Kadırga yaylasına Gümüşhane, Trabzon ve Giresun illerinden yaz aylarında yoğun talep oluyor. Cuma günleri adeta küçük bir ilçeye dönüşen yayla bu yıl Korona virüs salgını nedeniyle geçtiğimiz yılların aksine daha sakin bir görüntü sergiliyor.

Kadırga Yaylası'ndaki üstü açık camide sosyal mesafeli cuma namazı böyle kılındı

Kaynak: İHA

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