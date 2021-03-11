Kadırga Sanat Galerileri sanatı sanatseverlerle çevrimiçi buluşturuyor
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Kadırga Sanat Galerileri sanatı sanatseverlerle çevrimiçi buluşturuyor

11.03.2021 15:08 | Son Güncelleme: 11.03.2021 15:20
Kadırga Sanat Galerileri sanatı sanatseverlerle çevrimiçi buluşturuyor

Sanata, sanatçıya ve sanatsever ziyaretçilere özenli bir hizmet sunmak amacıyla kapılarını açan Fatih Belediyesi Kadırga Sanat Galerileri, belirlediği ilkeler doğrultusunda; sunduğu fiziksel imkanlarını çevrimiçi platformlardan da sunuyor.

Sanata, sanatçıya ve sanatsever ziyaretçilere özenli bir hizmet sunmak amacıyla kapılarını açan Fatih Belediyesi Kadırga Sanat Galerileri, belirlediği ilkeler doğrultusunda; sunduğu fiziksel imkanlarını çevrimiçi platformlardan da sunuyor.

Açılışını yedi büyük ebru üstadının eserlerinden oluşan 'Ebru Sanatının Son 500 Yılı' sergisi ile yapan KSG'nin ev sahipliği yaptığı Faik Kırımlı 'Her Şey Fevkalade', 'İstanbul Gravürleri', 'Fotoğrafın Gör Dediği' ve farklı koleksiyonerlerden temin edilen eserlerden oluşan 'Hat Sanatının Zarif Kalemi' Ali Alparslan sergilerini çevrimiçi ve mekan algısını hissederek gezme imkanı sağlıyor. Sergiler ile eş zamanlı olarak yayımlanan kataloglara da online olarak ulaşılabiliyor. KSG, gerçekleştirdiği tüm sergi ve katalog çalışmalarını çevrimiçi olarak yayınlamaya devam edecek.

TÜM MATERYALLER DİJİTAL HALE DÖNÜŞTÜRÜLÜYOR

Sergilerin erişilebilir olması için prodüksiyon ekipleri tarafından salondaki tüm eser ve içeriklerin görüntüleri alınarak görsel ve içeriklerin tamamı küratör ve sanat yayınları editörü tarafından büyük bir titizlikle asılları ile karşılaştırılarak, kontrol ediliyor. Tüm materyaller dijital hale dönüştürülerek, yazılım ekibi tarafından sanal ortama entegre edilip, bir araya getiriliyor. Gerçekliğe en yakın halleri ile izleyicinin deneyimleyebileceği bir şekilde düzenleniyor.

Değerli sanatçıların isimlerinin verildiği Matrakçı Nasuh, Levni, Şeker Ahmet Paşa, Hoca Ali Rıza ve Edhem Efendi salonlarında gerçekleşen Fatih Belediyesi Kadırga Sanat Galerileri'nin dijital sergileri, internete erişimi olan her cihaz aracılığıyla www.fatih.bel.tr veya www.kadirgasanat.com adreslerinden görülebilir.

Salgın döneminde Fatih Belediyesi Kadırga Sanat Galerilerinde sergilenen eserler belediyenin web sayfası üzerinden sanal turla gezilebiliyor.


Kadırga Sanat Galerileri sanatı sanatseverlerle çevrimiçi buluşturuyor
Kadırga Sanat Galerileri sanatı sanatseverlerle çevrimiçi buluşturuyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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