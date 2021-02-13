Kadir Topbaş'ın vefatının ardından hastaneye taziye ziyaretleri sürüyor - Tevfik Göksu / Lokman Çağırıcı
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Kadir Topbaş'ın vefatının ardından hastaneye taziye ziyaretleri sürüyor - Tevfik Göksu / Lokman Çağırıcı

13.02.2021 19:05 | Son Güncelleme: 13.02.2021 19:11

Eski İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Kadir Topbaş'ın (76), hayatını kaybetmesi üzerine sevenleri, yakınları ve siyaset dünyasından bazı isimler hastaneye başsağlığı ziyaretleri gerçekleştirdi.

Eski İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Kadir Topbaş'ın (76), hayatını kaybetmesi üzerine sevenleri, yakınları ve siyaset dünyasından bazı isimler hastaneye başsağlığı ziyaretleri gerçekleştirdi.

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu ve Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Topbaş'ın vefat ettiği hastaneye gelerek açıklama yaptı.

Kadir Topbaş'ın vefatının ardından hastaneye taziye ziyaretleri sürüyor - Tevfik Göksu / Lokman Çağırıcı
Kadir Topbaş'ın vefatının ardından hastaneye taziye ziyaretleri sürüyor - Tevfik Göksu / Lokman Çağırıcı
Kadir Topbaş'ın vefatının ardından hastaneye taziye ziyaretleri sürüyor - Tevfik Göksu / Lokman Çağırıcı
Kadir Topbaş'ın vefatının ardından hastaneye taziye ziyaretleri sürüyor - Tevfik Göksu / Lokman Çağırıcı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cemaleddin Turan

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