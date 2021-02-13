Kadir Topbaş'ın vefatının ardından hastaneye taziye ziyaretleri sürüyor - Tevfik Göksu / Lokman Çağırıcı

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kadir Topbaş için duygusal başsağlığı mesajı: Unutmayacağız

TV'de reklamı gören Cumhurbaşkanı Erdoğan anında talimat verdi: Lütfi bu da Çiftlik Bank işine dönmesin

Ömer Topbaş: Babam Kovid'i atlattı ama sonrasında çoklu organ yetmezliği gelişti

Dansı nedeniyle kanaldan kovulan Hande Sarıoğlu'nun Fatih Altaylı ile kavgası yeniden gündem oldu

Meteoroloji'nin kar yağışı tahmini değişti! Perşembe günü her şey normale dönecek

Eski İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Kadir Topbaş'ın (76), hayatını kaybetmesi üzerine sevenleri, yakınları ve siyaset dünyasından bazı isimler hastaneye başsağlığı ziyaretleri gerçekleştirdi.

Eski İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Kadir Topbaş'ın (76), hayatını kaybetmesi üzerine sevenleri, yakınları ve siyaset dünyasından bazı isimler hastaneye başsağlığı ziyaretleri gerçekleştirdi.

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu ve Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Topbaş'ın vefat ettiği hastaneye gelerek açıklama yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cemaleddin Turan