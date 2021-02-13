Kadir Topbaş'ın memleketinde hüzün

Artvin'in Yusufeli ilçesi Altıparmak köyünden olan İBB eski Başkanı Kadir Topbaş'ın ölümü hemşehrilerini üzdü.

Topbaş'ın evinin de yer aldığı Altıparmak Köyü Muhtarı Yaşar Uğurhan Tekin, vefat haberini üzüntü ile öğrendiklerini belirterek, "Köyümüzün büyüğü Kadir Topbaş'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ailesi, sevenleri ve köyümüzün başı sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Çok üzüntülüyüz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nusret DURUR