Kadir Topbaş'ın memleketinde hüzün
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Kadir Topbaş'ın memleketinde hüzün

13.02.2021 18:41 | Son Güncelleme: 13.02.2021 19:01
Kadir Topbaş'ın memleketinde hüzün

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) eski Başkanı Kadir Topbaş'ın vefatı, memleketi Artvin'in Yusufeli ilçesi Altıparmak köyünde üzüntüye yol açtı.

Artvin'in Yusufeli ilçesi Altıparmak köyünden olan İBB eski Başkanı Kadir Topbaş'ın ölümü hemşehrilerini üzdü.

Topbaş'ın evinin de yer aldığı Altıparmak Köyü Muhtarı Yaşar Uğurhan Tekin, vefat haberini üzüntü ile öğrendiklerini belirterek, "Köyümüzün büyüğü Kadir Topbaş'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ailesi, sevenleri ve köyümüzün başı sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Çok üzüntülüyüz" dedi.

Kadir Topbaş'ın memleketinde hüzün
Kadir Topbaş'ın memleketinde hüzün

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nusret DURUR

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