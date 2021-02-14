Kadir Topbaş için İBB'de tören düzenlendi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yapılan törene İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu, AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay eski ve yeni İBB yöneticileri katıldı. Törende Topbaş'ın eşi Özleyiş Topbaş, çocukları Kübra Kavurmacı, Hüseyin Topbaş ve Ömer Topbaş da yer aldı. Kadir Topbaş'ın cenazesi de tören alanına getirildi.

İSTANBUL'UN KADİR AĞABEYİNİ UĞURLAMAYA GELDİK

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya konuşmasında "Bugün İstanbul'un Kadir ağabeyini, İstanbul beyefendisini uğurlamaya geldik. Medeniyetimizin başkenti İstanbul'a gece gündüz hizmet eden Kadir ağabeyimizi uğurlamaya geldik. Öncelikle mekanı cennet olsun. Ömür dediğiniz nedir ki cenabı Allah hepimize sayılı nefes vermiş" dedi.

"Hepimiz bu sonlu dünyaya sonsuz hayatı satın almak için geldik. Hepimiz aynı milletin evlatlarıyız, inanıyoruz" diyen Vali Yerlikaya "Onun eserlerini hiçbir zaman unutmayacağız. Hakkınızı helal et Kadir Ağabey diyoruz. İnşallah o da hakkını hemşerilerine helal etmiştir diyoruz. Değerli dostlarım bütün şehrimize ülkemize başsağlığı diliyorum. Tüm akrabalarına dostlarına tekrar başsağlığı diliyorum. Onunla bu şehre hizmet etme şerefine nail olan bütün herkese baş sağlığı diliyorum."

BÜTÜN İSTANBULLULAR KENDİSİNİ ŞÜKRANLA ANACAKTIR

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da "Bugün kentimizin çok değerli bir insanı uğurlamasına şahitlik ediyoruz. Ne yazık ki koronavirüs hastalığından kaybettiğimiz Kadir Topbaş beyefendiyi hep birlikte uğurlayacağız. Kadir Topbaş İstanbul'u 4 kez yönetmesiyle çok özel bir yere sahiptir. Vatandaşımızın kendisine gösterdiği büyük bir teveccüh vardır. Elbette ki bütün İstanbullular ve İBB fertleri kendisini şükranla anacaktır. Her zaman süreçleri saygıyla yürütmüş kimsenin kalbini kırmamaya özen göstermiştir" ifadelerini kullandı.

KADİR BEY İBB'DE HER ZAMAN SAYGIYLA ANILACAKTIR

İmamoğlu sözlerini şu şekilde sonlandırdı: "İBB kadim ve tarihi bir kurumdur. Önemli kurumsal bir geleneğe sahiptir. Çok güzel bir aile olduğunu da ifade etmek isterim. Kadir Bey bu kurumda her zaman saygıyla anılacaktır. Yakınlarına sevenlerine herkese başsağlığı diliyorum. İstanbul a 20 yıldır hizmet etmiştir Allah ondan razı olsun. Mekanı cennet olsun. Allah rahmet eylesin"

Dua okunmasının ardından Kadir Topbaş'ın cenazesi Fatih Camii'ne götürüldü.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı