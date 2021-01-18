Kadir Şeker'in babası "gizli tanık" haberlerine isyan etti: Suç duyurusunda bulunacağım

Konya'da sevgilisi Ayşe Dırla'yı (35) dövdüğü öne sürülen Özgür Duran'a (32) engel olmak isterken kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle 12,5 yıl hapse çarptırılan Kadir Şeker'in (20) yargılandığı davanın son duruşmasının ardından ortaya çıkan gizli tanığın ölen Özgür Duran'ın annesi Mübeyyen Güner Dalkılıç'a ulaştığı öne sürüldü.

'GİZLİ TANIĞIN İFADESİ OLAYI BAMBAŞKA BİR BOYUTA TAŞIYACAK"

Dalkılıç, tanığın "Özgür Duran'ın uyuşturucu sattırmadığını ve satışa karşı çıktığı için öldürüldüğünü, Kadir Şeker uyuşturucu kullanıyor ve uyuşturucu alırken görenler var" dediğini söyledi. Ailenin avukatı Metehan Uluman, gizli tanık ifade verdikten sonra Kadir Şeker dosyasının bambaşka bir hal alacağını söyledi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAK

Bu habere Kadir Şeker'in babası Cengiz Şeker'den tepki geldi. Halk TV'yekonuşan baba Şeker, suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.

"KADİR'İN SUÇSUZ OLDUĞUNA ADALET DE KARAR VERECEK"

Ortada kasten öldürme olmadığını söyleyen baba Şeker, "Üst mahkemenin bu kararı düzelteceğini umuyorum" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve birçok ismin bu dosya ile ilgili açıklamalarda bulunduğunu söyleyen baba Cengiz Şeker, "Oğlum masum biri. Okuldan çıkarken bir kadının darbedildiğini görüyor. Sonrasında da bu olay gerçekleşiyor. Oğlumun bunu kasten yaptığını söylediler. Ama ortada bir kasıt yok. Yine kiralık katil dediler. Onun için suç duyurusunda bulunduk. Bu ifadeler için de suç duyurusunda bulunuruz. Kadir'in suçsuz olduğuna adalet de karar verecektir" diye konuştu.