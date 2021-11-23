Apar topar ameliyat edilen Kadir İnanır'ın sağlık durumu iyiye gidiyor - Haberler
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Apar topar ameliyat edilen Kadir İnanır'ın sağlık durumu iyiye gidiyor

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Denizli'de Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisi süren ünlü sanatçı Kadir İnanır'ın geçtiğimiz pazar günü yapılan ameliyatının ardından yoğun bakımdaki tedavisinin iyiye gittiği, bilincinin açık olduğu öğrenildi.

Geçtiğimiz cumartesi günü Muğla'nın Ortaca ilçesinde rahatsızlanan Kadir İnanır ambulansla Denizli'deki Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Beyin damarına pıhtı attığı teşhisi konulan İnanır, bir süre yoğun bakımda kaldıktan sonra nöroloji servisinde özel bir odaya alındı. İnanır için hastanede konusunda uzman kişilerin yer aldığı 6 kişilik ekip oluşturuldu.

PAZAR GÜNÜ ACİL AMELİYATA ALINDI

Aralarında kalp damar, nöroloji, genel cerrah ve beyin cerrahlarının da bulunduğu ekip, anbean İnanır'ı takip etti. Sürekli olarak tetkikler ve filmler çekildi. Serviste takibi devam eden İnanır'ın pazar günü akşam saatlerinde aniden beyin kanaması geçirdiği belirlendi. Acil ameliyata alınan İnanır, başarılı geçen ameliyatının ardından yoğun bakıma alındı. Ameliyat olduğu günden itibaren yoğun bakımda tutulan ve uyutulan İnanır, dün uyandırıldı.

BİLİNCİ YERİNDE

Solunum cihazından ayrılan ve bilinci yerinde olan İnanır'ın her türlü gelişmeye karşın yoğun bakımda tutulduğu öğrenildi. Bu sabahtan itibaren yemek yediği ve konuşmaya da başladığı belirtilen İnanır'ın vücudunu hareket ettirdiği, yoğun bakımdaki durumuna göre tekrar özel odaya alınabileceği belirtildi.

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Sevgilisinden Kadir İnanır'ın sağlık durumu ile ilgili açıklama

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