Kadir Has Üniversitesi aşı olmayanları almayacak mı? Kadir Has Üniversitesi'ne girmek için Biontech ve Sinovac aşısı olmak şart mı?

Gündemin en merak edilen konularının başında Kadir Has Üniversitesi aşı olmayanları almayacak mı sorusu oldu. Üniversite öğrencileri tarafından merak edilen konuyu sizler için araştırdık. Peki, Biontech aşısı olmayanlar Kadir Has Üniversitesi'ne giremeyecek mi? Sinovac aşısı olmayanlar Kadir Has Üniversitesi'ne giremeyecek mi? Sputnik aşısı olmayanlar Kadir Has Üniversitesi'ne giremeyecek mi? İşte detaylar...

Kadir Has Üniversitesi'nin öğrencilerine, aşısız kampüse giremeyeceğine dair bir mail attığı iddia edildi. Bunun ardından diğer üniversite öğrencileri konu hakkında araştırma yaptı. Peki, Kadir Has Üniversitesi aşı olmayanları almayacak mı? Kadir Has Üniversitesi'ne girmek için Biontech ve Sinovac aşısı olmak şart mı?

AŞI OLMAYANLAR KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ'NE GİREMEYECEK Mİ?

Kadir Has Üniversitesi'nin öğrencilerine, aşısız kampüse giremeyeceğine dair bir mail attığı iddia edildi. Mailde, "Girişlerimizde QR kodu okuma sistemi bulunacak ve aşı olmayan hiç kimse kampüse giremeyecek" sözlerine yer verirken, sosyal medya kullanıcıları konuya tepki gösterdi.

Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında yapılan aşılama hız kesmeden devam ediyor. Bazı kurum ve kuruluşların aşı olmayan çalışanlarını işten çıkaracağı konuşulurken, Kadir Has Üniversitesi'nin de benzer bir uygulamaya gittiği iddia edildi.

İKİ DOZ AŞI OLMAYAN HİÇ KİMSE KAMPÜSE GİREMEYECEK

Üniversite tarafından öğrencilere gönderildiği iddiasıyla sosyal medyada paylaşılan mailde, "Girişimlerimizde QR kodu okuma sistemi yerleştireceğiz ve iki doz aşısını olmayan hiç kimsenin kampüsümüze girmesine izin vermeyeceğiz" ifadeleri yer alıyor.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Bu maile sosyal medyada tepkiler gösterilirken, iddialar hakkında üniversite yönetiminden henüz bir açıklama gelmedi. Twitter'da konuyla ilgili #HaddiniBilKadirHas diye hashtag açıldı.