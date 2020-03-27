Kadir Gökmen Öğüt kimdir? Kadir Gökmen Öğüt kaç yaşında nereli?
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Kadir Gökmen Öğüt kimdir? Kadir Gökmen Öğüt kaç yaşında nereli?

CHP İstanbul eski Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt'ün koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Peki, Kadir Gökmen Öğüt kimdir? Kadir Gökmen Öğüt kaç yaşında nereli?

27.03.2020 16:49 | Son Güncelleme: 27.03.2020 16:50
Kadir Gökmen Öğüt kimdir? Kadir Gökmen Öğüt kaç yaşında nereli?

CHP eski Milletvekili Diş Hekimi Kadir Gökmen Öğüt'ün koronavirüs nedeniyle İstanbul'da hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Yaşanan gelişme sonrası vatandaşlar Kadir Gökmen Öğüt kimdir? Kadir Gökmen Öğüt kaç yaşında nereli gibi soruların yanıtlarını araştırdı.

KADİR GÖKMEN ÖĞÜT KİMDİR?

Kadir Gökmen Öğüt doğum tarihi: 28 Kasım 1959

Kadir Gökmen Öğüt nereli: Çerkeş, Çankırı

Kadir Gökmen Öğüt kaç yaşında: 60

Kadir Gökmen Öğüt Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olan Öğüt, 12 Haziran 2011 tarihinde yapılan genel seçimlerde 24. Dönem İstanbul Milletvekili olarak seçilmiştir. 6 Eylül 2014 tarihinde CHP parti meclisi üyesi seçilmiştir.

KADİR GÖKMEN ÖĞÜTKORONAVİRÜSE YAKALANDIĞINI AÇIKLADI

CHP'nin koronaya yakalanan eski milletvekili Kadir Gökmen Ögüt, "Hekim olarak bu hastalığa yakalandıysam sizlerin daha dikkatli olmanız gerektiğini düşünüyorum. Market alışverişlerinizi, sokağa çıkmayı, büyüklerle ilişkiyi çok azaltın. Nolur evde kalın"

Kadir Gökmen Öğüt kimdir? Kadir Gökmen Öğüt kaç yaşında nereli?

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Kadir Gökmen Öğüt kimdir? Kadir Gökmen Öğüt kaç yaşında nereli?

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