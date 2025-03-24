KADİR GECESİ NE ZAMAN 2025? Kadir Gecesi hangi gün idrak edilecek?

Kadir Gecesi ne zaman 2025 yılında sorusuna yanıt bulmak isteyenler için bu gece, manevi anlamda yoğun ibadet ve tövbe ile geçiriliyor. Kur'an-ı Kerim'de Kadir Suresi ile önemine dikkat çekilen bu özel gece, Müslümanlar tarafından ihya edilmekte. İşte 2025 Kadir Gecesi tarihi ve detayları…

KADİR GECESİ NE ZAMAN 2025?

Kadir Gecesi, İslam inancına göre Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı ve "bin aydan daha hayırlı" kabul edilen mübarek bir gecedir. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2025 yılı dini günler takvimine göre, Kadir Gecesi bu yıl 26 Mart 2025 Çarşamba günü idrak edilecektir.

KADİR GECESİ HANGİ GÜN İDRAK EDİLECEK?

Kadir Gecesi, Ramazan ayının 27. gecesine denk gelmektedir. Bu gece, Müslümanlar için büyük bir manevi öneme sahiptir ve ibadetlerle geçirilir. Kur'an-ı Kerim'de Kadir Suresi'nde bu gecenin önemi vurgulanmıştır:

"Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir Gecesi'nde indirdik. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sen ne bileceksin. Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.'