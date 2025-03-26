KADİR GECESİ MESAJLARI 26 Mart anlamlı, dualı, hadisli, en güzel Kadir Gecesi mesajları

Kadir Gecesi mesajları, bu kutlu geceyi sevdiklerinizle paylaşmak isteyenler için manevi değeri yüksek cümlelerden oluşur. Kadir mesajları ile hem dualarınızı iletebilir hem de bu özel geceyi daha anlamlı kılabilirsiniz. İşte kısa, uzun, anlamlı ve dualı Kadir Gecesi mesajları…

ANLAMLI KADİR GECESİ MESAJLARI

"Bin aydan daha hayırlı olan bu gecede, dualarınız kabul, gönlünüz huzurla dolsun. Kadir Geceniz mübarek olsun."

"Karanlık geceleri nurla aydınlatan bu gece, kalplerimize umut ve huzur getirsin. Hayırlı Kadir Geceleri."

"Rabbim bu mübarek gece hürmetine tüm dualarınızı kabul eylesin. Kadir Geceniz kutlu olsun."

"Bu gece edilen duaların semaya ulaştığı, günahların affedildiği gecedir. Kadir Geceniz mübarek olsun."

"Kalplerin arındığı, ellerin semaya açıldığı bu gecede Rabbim hepimizi affetsin. Kadir Geceniz mübarek olsun."

DUALI KADİR GECESİ MESAJLARI

"Allah'ım! Sen affedicisin, affetmeyi seversin, bizi affet. Kadir Geceniz mübarek olsun."

"Rabbim bu gecede edilen tüm duaları kabul etsin, kalbinize sabır ve huzur versin."

"Ey affı bol olan Rabbim! Bu gecede bizleri affettiklerinin arasına kat. Amin."

"Kadir Gecesi hürmetine, sağlık, huzur ve imanla dolu bir ömür nasip olsun. Hayırlı kandiller."

"Kalbinize ferahlık, hanenize bereket, hayatınıza huzur dolsun. Kadir Geceniz kutlu olsun."

HADİSLİ KADİRGECESİ MESAJLARI

Peygamber Efendimiz (s.a.v) buyuruyor: "Kim faziletine inanarak ve mükâfatını Allah'tan umarak Kadir Gecesi'ni ihya ederse, geçmiş günahları bağışlanır." (Buhârî)

"Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır." (Kadir Suresi 3. Ayet) Bu mübarek gecenin feyzinden nasiplenmeniz dileğiyle.

Resûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu: "Kadir Gecesi'ni Ramazan'ın son on günü içinde arayınız." (Buhârî, Müslim)

EN GÜZEL KADİR GECESİ MESAJLARI

Gecelerin en güzeli, duaların en makbul olduğu bu gecede, Rabbim tüm gönül dualarınızı kabul eylesin. Kadir Geceniz mübarek olsun.

Umutların yeşerdiği, duaların kabul olduğu bu mübarek gecede tüm güzellikler sizinle olsun. Kadir Geceniz kutlu olsun.

Bin aydan hayırlı bu gecede, Allah tüm dileklerinizi kabul etsin. Sevdiklerinizle sağlık ve huzur içinde bir ömür dilerim. Hayırlı kandiller.