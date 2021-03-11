Hakim, kadınların karnına yazı yazdığı görüntüyü sordu! Sahte hocanın savunması akıl alır gibi değil
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Hakim, kadınların karnına yazı yazdığı görüntüyü sordu! Sahte hocanın savunması akıl alır gibi değil

11.03.2021 14:33 | Son Güncelleme: 11.03.2021 14:56

Bir kadının karnına bir şeyler yazdığı görüntüler sosyal medyada yayınlanınca hakkında dava açılan Burhan Dalğali, kendisine tuzak kurulduğunu öne sürerek "Kendimi o kişilerden kurtarmak için vücuduna bir şeyler yazıyormuş gibi yaptım. Yoksa dinimizde vücuda herhangi bir şey yazılması mümkün değil. Benim zaten o an bilincim yerinde değildi" dedi.

Bakırköy 23. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Burhan Dalğali, müşteki Ebubekir B. ve eşi Sema Nur B. ile avukatları katıldı. Sanık Burhan Dalğali sosyal medyaya düşen görüntüleri ile ilgili ilk kez savunma yaptı.

"O AN BİLİNCİM YERİNDE DEĞİLDİ"

Mahkeme başkanının, "Kadın sana ne yaptığını sormadı mı?" sorusu üzerine ise sanık, "Bu iş kumpastır. Kadın bana hiçbir şey sormadı. Ben de kendisine dini bir şey okuduğumu söylemedim. Arapça yazı yazmadım, dua okumadım. Kendimi o kişilerden kurtarmak için vücuduna bir şeyler yazıyormuş gibi yaptım. Yoksa dinimizde vücuda herhangi bir şey yazılması mümkün değil. Benim zaten o an bilincim yerinde değildi. Kendimde değildim" dedi.

"BİZE 'AYRI BİR ODA VAR MI?' DİYE SORDU"

Sanığın ardından dinlenen müşteki Sema B. ise imam nikahı kıydırmak için sanığın evine geldiğini söyleyerek, "Eşim 3 bin 200 lira para verdi. Sanık bize 'Ayrı bir oda var mı?' deyince rahatsız oldum, odadan ayrıldım. Ben o kadar yüksek para isteyeceğini tahmin etmedim. Şikayetçi değilim" dedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Alınan beyanların ardından mahkeme sanık Burhan Dalğali'nin müştekiye 3 bin 200 lirasını ödemesi için hesap açmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

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ADLİYEDEN KOŞARAK ÇIKTI

Duruşma sonrasında, Burhan Dalğali, basın mensuplarının kendisini çektiğini fark edince koşarak adliyeden çıkış yaptı.

Hakim, kadınların karnına yazı yazdığı görüntüyü sordu! Sahte hocanın savunması akıl alır gibi değil

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Haber Yorumları (2)
FATMA: BU SAHIS GERCEK BIR MÜSLÜMAN OLSA BÖYLE BISEY YAPMZDI. ONA GIDENLERDE ONDAN KALIR BIR YANLARI YOK. ALLHIN EMRINI BILEN BIRI NE BÜYÜ YAPTIRIR NEDE ORASINE BURASINA BISEY YAZDIRIR. BUNLARIN GÜNAH OLDUGUNU BILIR.
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RÜKNETTİN DEDE: Aynen Fatmacığım,Çok güzel bir yorum yazmışsın tatlım.
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