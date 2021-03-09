Kadınların üçte biri hayatlarının bir noktasında cinsel veya fiziksel şiddete maruz kalıyor

Dünya Sağlık Örgütü'nün yayımladığı raporda, kadınların üçte birinin, yaşamlarının bir noktasında fiziksel ya da cinsel şiddete maruz kaldığı belirtildi. Raporda ayrıca kadınların partnerleri tarafından en fazla şiddete uğradığı ülkelerin Güney Asya, Afrika ülkeleri ve Okyanusya olduğu açıklandı.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) yayımladığı rapora göre kadınların üçte biri, yaşamlarının bir noktasında fiziksel ya da cinsel şiddete maruz kalıyor. WHO raporda, koronavirüs salgını sırasında kadınlara yönelik şiddetin arttığına da dikkat çekti.

640 MİLYONDAN FAZLA KADIN ERKEN YAŞTA ŞİDDETE MARUZ KALIYOR

Bugüne kadar kadına yönelik şiddetle ilgili en kapsamlı çalışma olan rapor, 2000-2018 dönemine ait verileri içeriyor. Buna göre raporda, kadınların en çok partnerlerinin şiddetine maruz kaldıkları belirtilirken, dünya çapında 640 milyondan fazla kadının bu dönemde erken yaştan itibaren şiddete maruz kaldığı vurgulandı. 15-24 yaş grubundaki tüm kadınların dörtte birinin ise partnerlerinden şiddet gördükleri açıklandı.

EN FAZLA ŞİDDET GÜNEY ASYA, AFRİKA ÜLKELERİ VE OKYANUSYA'DA

WHO'nun verilerine göre partnerlerinin şiddetine maruz kalan kadınların oranın en fazla olduğu ülkeler ise Güney Asya, Sahra Çölü'nün altındaki Afrika ülkeleri ve Okyanusya. Bu bölgelerde kadına karşı şiddet oranı yüzde 50'yi aşıyor. Avrupa ile Orta ve Doğu Asya ülkelerinde de bu oran yüzde 20 civarında. WHO'ya göre kadına karşı şiddetin önlenmesi için cinsiyet eşitliğinin sağlanması, herkese eğitim olanaklarına ve istihdam piyasasına erişimde eşit şans verilmesi, kadınlara küresel çapta acil yardım hizmetleri alması gerekiyor.