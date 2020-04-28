Kadınların seçme şanssızlığı: Virüs mü güvenlik mi? Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, pandemi sürecinde kadınların yaşadıkları sorunlara ışık tutan bir görüş yazısı kaleme aldı.

Canan Güllü, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı

Ülkemizde kadına şiddet ve çocuk istismarı konusunda 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi adıyla bir kanun ve Kadınlara Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi (İstanbul Sözleşmesi) mevcuttur. Ancak tüm yasal mevzuatların varlığına rağmen uygulamadan kaynaklanan eksiklikler nedeniyle 2019 yılında 411 kadın ayrılmak istedikleri eşleri tarafından öldürüldüler. Euronews.com'da Görüntüle