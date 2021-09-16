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Kadınların imece usulü kış hazırlığı

Demirören Haber Ajansı / Hilmi Yol - Haberler | Güncel
Kadınların imece usulü kış hazırlığı

AKSARAY'ın Eskil ilçesinde, havaların soğumasıyla kışa hazırlık telaşı başladı.

AKSARAY'ın Eskil ilçesinde, havaların soğumasıyla kışa hazırlık telaşı başladı. Günün ilk ışıklarıyla kış ayları için hazırlık yapan kadınlar, imece usulü her gün bir kişinin kışlık yufkasını yapıyor. Pişirilen yufkalar, kışın ekmek ya da börek olarak tüketiliyor.

Eskil ilçesinde kış hazırlığı telaşı yaşayan kadınlar, imece usulüyle hazırlık yapıyor. Günün ilk ışıklarıyla hazırlıklara başlayan kadınlar, her gün bir kişinin kışlık yufkasını pişiriyor. Akşama kadar süren pişirme işleminin ardından yufkalar, kurutulmaya bırakılıyor. Kuruyan yufkalar, soğuk kış günlerinde ekmek veya börek olarak tüketiliyor. El yapımı yufkalarla pişirilen börekler, Aksaray'da kış sofralarına ayrı lezzet katıyor.İmece usulü hazırlık yaptıklarını belirten Aliye Işık, "Her yıl eylül ve ekim aylarında kış hazırlıkları için komşularla toplanırız. Ekmeğimizi, acımızı, salçamızı yaparız. Kışın yeriz. Her şeyi kendimiz yaparız. Her gün bir komşuya gideriz. Sabah başlarız, akşama kadar sohbet ederek yaparız. Yaptığımız hazırlıkları dolaba doldurur kış boyunca yeriz" dedi.


Kadınların imece usulü kış hazırlığı

Kadınların imece usulü kış hazırlığı

Kadınların imece usulü kış hazırlığı

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