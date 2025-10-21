Kadınlara askerlik zorunlu mu oldu?

Türkiye'de "Kadınlar askere gidecek mi?" sorusu, TBMM'ye yapılan bu bireysel başvuruyla yeniden tartışma konusu haline geldi. Sosyal medyada büyük etki yaratan dilekçe, Anayasa'daki eşitlik maddesine dayanarak kadınlara da askerlik yükümlülüğü getirilmesi yönündeki talepleri gündeme taşıdı. 2025 itibarıyla dünyada 22 ülkenin kadınlara zorunlu askerlik uyguladığı göz önüne alındığında, Türkiye'de bu sürecin nasıl şekilleneceği merakla bekleniyor. İşte kamuoyunda sıkça sorulan "Kızlar askere mi gidecek?" sorusunun yanıtı ve mevcut yasal düzenlemelere dair son gelişmeler…

KADINLARA ASKERLİK ZORUNLU MU OLACAK?

Sosyal medyada yer alan haberler ve iddialar üzerine kadınlara askerlik konusu yeniden gündeme taşındı. Ancak mevcut durumda Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre kadınlar için askerlik zorunluluğu bulunmamaktadır. Ülkedeki askerlik sistemi, 1111 sayılı Askerlik Kanunu ve daha sonra yürürlüğe giren 7179 sayılı Askeralma Kanunu çerçevesinde yalnızca erkek vatandaşlar için zorunlu kılınmıştır. Kadınlar, dilerlerse gönüllü olarak Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde görev alabilmektedir ancak bu bir zorunluluk değildir.

KIZLAR ASKERE Mİ GİDECEK?

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dilekçe Komisyonu'na yapılan bireysel bir başvuruda, Anayasa'nın eşitlik ilkesi temel alınarak kadınların da askerlik hizmetine dahil edilmesi talep edilmiştir. Ancak bu dilekçe, doğrudan bir yasa teklifine dönüşmemektedir. Komisyon, başvuruyu inceleyip uygun görmesi halinde konuyu ilgili kurumlara veya bakanlıklara iletebilir. Bu da yalnızca sürecin ilk aşamasıdır. Şu an itibarıyla kadınlara askerlik zorunluluğu getirilmesine yönelik herhangi bir resmi adım veya yasal düzenleme bulunmamaktadır.