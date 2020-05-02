Kadınlar için daha yaşanabilir bir Bursa
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Kadınlar için daha yaşanabilir bir Bursa

Kadınlar için daha yaşanabilir bir Bursa
02.05.2020 10:42 | Son Güncelleme: 02.05.2020 10:42

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, kentsel yaşamı, kaynakları ve hayatı adil ve eşit paylaşmak, birlikte yaşamak hedefiyle kadınlar için de daha yaşanabilir bir kent olma yolunda gerçekçi ve samimi adımlar attıklarını söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, kentsel yaşamı, kaynakları ve hayatı adil ve eşit paylaşmak, birlikte yaşamak hedefiyle kadınlar için de daha yaşanabilir bir kent olma yolunda gerçekçi ve samimi adımlar attıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Yerel Politikalar Kurulu tarafından himaye edilen ve Kent Araştırmaları Enstitüsü tarafından yürütülen belediyeler için hizmet rehberi projesi kapsamında yapılan "kadın hizmetleri rehberi" için mevcut uygulamalar temalı online atölye çalışmasına Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da katıldı. Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Zeynep Yılmaz Bayram'ın moderatörlüğünde yapılan ve alanında uzman isimlerin katıldığı atölye çalışmasının açılışında konuşan Başkan Aktaş, yerel yöneticilerin doğrudan faydalanacakları ve 20 başlıktan oluşan rehberler serisinin belediyelerin hizmet kalitesine önemli bir katkı sağlayacağına inandığını vurguladı. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin kadınlara yönelik hizmetlerini paylaşarak çalışmaya katkıda bulunmak istediklerini dile getiren Başkan Aktaş, "Öncelikle belirtmem gerekir ki kadınlarımız; fedakarlıkları, emekleri, sevgileri ve mücadeleleriyle insanlığın umudunu yeşertmektedir. İstiklal ve istikbal mücadelelerimizde daima ön safta oldular. Bugün de demokrasi ve kalkınma mücadelemize damga vuruyorlar. Bugün artık kadınlarımız çalışma hayatı, eğitim, ekonomi, siyaset ve sosyal alanlarda daha güçlü. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak kentsel yaşamı, kaynakları ve hayatı adil ve eşit paylaşmak, birlikte yaşamak hedefiyle kadınlar için daha yaşanabilir bir kent olma yolunda gerçekçi ve samimi adımlar atmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

Kadın öncelikli hizmetler

Büyükşehir Belediyesi'nin kadınlara yönelik hizmetleri hakkında da bilgiler veren Başkan Aktaş, 2011 yılında faaliyete geçen kadın sığınma evinde, şiddete maruz kalan kadın ve çocuklara hizmet verildiğini söyledi. Geçtiğimiz yıl kadın sığınma evinden 77 kadın ve 72 çocuğun yararlandığını dile getiren Aktaş, burada psiko-sosyal destek hizmetleri, psikolojik danışmanlık hizmetleri, sağlık hizmetleri, sosyal-kültürel faaliyetler, okul öncesi eğitim hizmetleri, eğitim hizmetleri, beslenme hizmetleri, güvenlik hizmetleri-izleme ve değerlendirme hizmetlerinin verildiğini hatırlattı. Yine kentin farklı noktalarında hizmete açılan sosyal yaşam merkezlerinden bugüne kadar binlerce kadın ve çocuğun yararlandığını dile getiren başkan Aktaş, "BUSMEK kurslarımız, GADEM VE BADEM danışma merkezlerimiz, bebek emzirme ve bakım kabinleri, yine anneleri yakından ilgilendiren 4-6 yaş çocuklar için Ana kucağı okul öncesi eğitim merkezlerimizle kadınlarımız için de daha yaşanabilir bir bursa için çalışıyoruz" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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